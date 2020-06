Po Đokoviću na udaru še en Srb: tega mu ni bilo treba #video

Potem ko že več dni številni svetovni mediji zaradi Adrie Toura, ponesrečenega dobrodelnega teniškega turnirja v Beogradu in Zadru, na križ nabijajo srbskega teniškega zvezdnika, so se na Otoku spravili na novo srbsko žrtev. Upravičeno, saj to, kar si je na obračunu angleškega championshipa med Fulhamom in Leedsom privoščil srbski nogometaš Aleksandar Mitrović, ne spada na nogometna prizorišča. Napadalec Londončanov je povsem namerno s komolcem udaril Bena Whita, ki je nemočno obležal na tleh.