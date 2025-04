V živo: neverjetno, kaj se dogaja Liverpoolu v Londonu?

Everton je v uvodni tekmi 31. kroga odščipnil točki drugouvrščenemu Arsenalu (1:1) in tako pomagal mestnemu tekmecu v boju za naslov prvaka. Liverpool, ki pravkar gostuje v Londonu pri Fulhamu, lahko z novo zmago prednost pred topničarji poviša na izjemnih 14 točk. Tretjeuvrščeni Nottingham je z 1:2 izgubil pri Aston Villi. Danes bo pestro na kultnem Old Traffordu, kjer bo 13. Manchester United pričakal Manchester City, ki si v boju za ligo prvakov ne sme privoščiti spodrsljaja.

Vodilni Liverpool pravkar gostuje pri londonskem Fulhamu. Foto: Reuters

Argentinec Alexis MacAllister je povedel rdeče v vodstvo z 1:0, a je nato sledil preobrat Fulhama. Foto: Reuters

Leandro Trossard je po podaji Raheema Sterlinga za vodstvo topničarjev zadel v 34. minuti, nato pa številnih priložnosti niso več izkoristili. Eno lepših je imel prav Trossard v sodnikovem dodatku prvega polčasa, a mu je izvrstno branil Jordan Pickford. Ta se je izkazal tudi v 64. minuti, ko je nevarno iz prostega strela zapretil Declan Rice. Za končni izid 1:1 je na začetku drugega dela igre z bele točke zadel Iliman Ndiaye. Najstrožjo kazen je zakrivil Myles Lewis-Skelly. Razmerje v strelih proti golu je bilo 14:5, znotraj okvira vrat pa 5:2. Arsenal je imel žogo v svoji posesti kar 71 odstotkov igralnega časa. Za Londončane je to 11. zaporedna tekma v gosteh brez poraza, a so jih dobili le pet.

Leandro Trossard je tako streljal in zadel za Arsenal, a so topničarji odnesli samo točko za remi z 1:1. Foto: Reuters

Donyell Malen je zabil drugi gol Ville na tekmi. Foto: Reuters Nottingham Forest je imel priložnost, da se Arsenalu približa na dve točki, a je ni izkoristil. Resnici na ljubo je imel težko delo, na gostovanju pri Aston Villi je točke težko osvajati, a po prikazanem v drugem polčasu bi jih Forest tokrat lahko. A pokopal ga je prvi polčas, ko je v dobrih dveh minutah prejel dva gola. Najprej je v 13. minuti v polno zadel Morgan Rogers, nato pa še Donyell Malen.

V drugem polčasu pa so gledalci spremljali fantastično predstavo Foresta z eno napako: neučinkovitostjo. Gosti so nizali priložnosti, a dosegli le en gol, v 71. je bil natančen Jota Silva. Forest je zadel še prečko, ponudil pa tudi nekaj priložnosti domačim za protinapad, dve lepi so zapravili, tako da so v pritisku tekmecev trepetali do konca. A zaradi vsega, kar je bilo videti na igrišču, je bila za domače zmaga z 2:1 še slajša.

