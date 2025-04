"Tega mi ni lahko zapisati, a kot nogometaši vsi vemo, da ta dan slej ko prej napoči. Ta dan je tukaj - in zaslužite si, da novico najprej slišite od mene," je zapisal De Bruyne v objavi na družbenih medijih.

"Nogomet me je pripeljal do vseh vas in do tega mesta. Lovljenje svojih sanj, ko se še nisem zavedal, da bo to obdobje spremenilo moje življenje. To mesto. Ta klub. Ti ljudje ... so mi dali vse. Nisem imel druge izbire, kot da vrnem vse! In uganite - osvojili smo vse," je dodal na omrežju X.

Belgijski reprezentant je bil ključnega pomena pri vzponu Cityja v dominanten klub angleškega nogometa.

Dvakrat je bil igralec leta (2019/20 in 2020/21) in je drugi na večni lestvici premier league po podajah s 118 podajami.

Pogodba naj bi mu potekla konec junija, vendar ostaja nejasno, ali bo svoje dni kot igralec Cityja dočakal na klubskem svetovnem prvenstvu, ki bo od 14. junija do 13. julija.

"Vsaka zgodba se enkrat konča, a to je bilo zagotovo najboljše poglavje," je dodal De Bruyne: "Uživajmo skupaj v teh zadnjih trenutkih!"

