Arsenal še izboljšal rekord, Nottingham na takšen podvig čakal 33 let

Nogometaši Arsenala so se z zmago nad Fulhamom (2:1), proti kateremu niso še nikoli izgubili doma, vodilnemu Liverpoolu, ki ga v sredo zvečer čaka derbi Merseyside proti Evertonu, približali na devet točk zaostanka. Manchester United je ostal praznih rok pri največjem presenečenju sezone Nottinghamu (0:1), ki se je utrdil na tretjem mestu, Manchester City pa bo dragocene točke v boju za ligo prvakov v sredo proti Leicester Cityju lovil brez poškodovanega Erlinga Haalanda. Četrtek ponuja londonsko poslastico med Chelseajem in Tottenhamom, ki se v tej sezoni potegujeta tudi za evropski lovoriki.

Topničarji so najbližji zasledovalci vodilnega Liverpoola. Danes so gostili mestnega tekmeca Fulham, proti kateremu v klubski zgodovini doma niso izgubili niti enkrat. Na 32 prvenstvenih tekmah – to je rekord, kar zadeva medsebojna srečanja v zgodovini angleškega prvenstva – in eni v pokalu so vselej ostali neporaženi. V torek so zmagali z 2:1.

Zasedba Mikela Artete je povedla v 37. minuti po golu Španca Mikela Merina, v 73. minuti pa je prvi zvezdnik Arsenala Bukayo Saka povišal na 2:0. Častni gol za zasedbo iz zahodnega dela Londona je v četrti minuti sodnikovega podaljška dosegel Brazilec Rodrigo Muniz.

Pravljica Nottinghama še traja

Rdeči vragi so izgubili na gostovanju pri Nottingham Forestu, pri katerem opravlja vlogo tehničnega direktorja Miran Pavlin. Forestu gre odlično, saj je zanesljivo na visokem tretjem mestu. Če bo nadaljeval v tem ritmu, si bo zagotovil vstopnico za ligo prvakov. Mož odločitve na stadionu City Ground je bil Šved Anthony Elanga, sicer nekdanji rdeči vrag, ki je edini gol dosegel v peti minuti.

Šved Anthony Elanda je zatresel mrežo nekdanjega kluba. Foto: Reuters

V tej sezoni je Forest premagal Manchester United kar dvakrat. Prvič po sezoni 1991/92 je tako dvakrat v sezoni vzel mero rdečim vragom. Ko mu je to uspelo zadnjič, je Forest vodil legendarni Brian Clough. Zdaj je to uspelo še trenerju Foresta Portugalcu Nunu Espirito Santu, ki je bil neporažen na zadnjih devetih domačih tekmah.

Wolverhampton je z golom Norvežana Jorgena Stranda Larsna v 21. minuti ugnal West Ham.

Branilec naslova Manchester City v tej sezoni skoraj zagotovo ne bo ubranil naslova, vprašanje pa je tudi, ali si bo priigral dovolj visoko mesto, da bi lahko v prihodnji sezoni zaigral v ligi prvakov. Izbranci Josepa Guardiole so za vsaj sedem tednov izgubili prvega strelca Erlinga Haalanda, na njihovo srečo pa so vstopili v mesec april, ko na Etihadu kot po tekočem traku dosegajo zmage. V tem mesecu so nanizali kar 13 domačih zmag.

Liverpool je vse bližje jubilejnem 20. naslovu angleškega prvaka. Foto: Reuters

Vodilni Liverpool se bliža jubilejnemu 20. naslovu angleškega prvaka. V sredo zvečer bo na Anfieldu gostil Everton, za goste pa bodo stiskali pesti tudi privrženci Arsenala.

Angleško prvenstvo, 30. krog:

Torek, 1. april:

Sreda, 2. april:

Četrtek, 3. april:

Lestvica: