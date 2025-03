Kakšna evforija! Proslavili prvo lovoriko po 70 letih. #video

Ker se ta konec tedna v Angliji igrajo tekme pokala FA, ni na sporedu premierligaških tekem. Tako so dobili v Newcastlu priložnost, da proslavijo osvojitev lovorike v ligaškem pokalu. V finalu so pred dvema tednoma z 2:1 premagali favorizirani Liverpool. Na ulicah Newcastle se je zbralo okoli 150.000 ljudi. Samo poglejte te posnetke!

Foto: Reuters Newcastle United je po dolgih 70 letih čakanja le osvojil novo lovoriko na najvišji ravni in zato tolikšno navdušenje na sobotni paradi. Pa gre le za tretji najbolj prestižni angleški nogometni pokal, po lovoriki za prvaka Anglije (premier liga) in za pokalom FA. "Pa to je neverjetno! Sploh nisem vedel, kaj naj pričakujem. Upal sem, da bo prišlo nekaj ljudi. Tole je pa res nekaj posebnega. Neverjetno," je bil nad množico presenečen in navdušen trener Eddie Howe.

Newcastle je bil leta 1927 angleški prvak, leta 1955 pa je bil zmagovalec pokala FA. Pozneje je lovorike osvajala samo še na nižji ravni, leta 2017 v drugi ligi (championship).

Na ulicah Newcastle se je na paradi zbralo okoli 150.000 ljudi. Foto: Reuters