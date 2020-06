Najbolj nevsakdanji posel poletja, vreden 132 milijonov evrov, je končan

Barcelona je z Juventusom dosegla dogovor za prestop Arthurja v vrednosti 72 milijonov evrov, ob tem pa naj bi bilo še za 10 milijonov variabilnih stroškov. Brazilski vezist bo do konca sezone ostal v Španiji, potem pa se preselil v Torino, so še sporočili iz katalonskega nogometnega velikana. Arthur je podpisal petletno pogodbo.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020

Manj kot uro pozneje so Katalonci potrdili tudi drugi del posla, o katerem se je šušljalo že nekaj časa. Za rahlo nižjo odškodnino, 60 milijonov evrov plus pet milijonov v variabilnih stroških, je namreč v nasproti smeri odpotoval Miralem Pjanić. Bosanski reprezentant je podpisal štiriletno pogodbo, tudi on pa se v Španijo seli po koncu sezone, v kateri ga z Juventusom čaka še precej izzivov.

Arthur ni želel iz Barcelone, Pjanić je nad njo navdušen

Ta posel je nekoliko nevsakdanji, toliko bolj iz zornega kota navijačev Barcelone. Ta se namreč odreka svojemu 23-letnemu Arthurju, ki morda resda ni povsem upravičil visokih pričakovanj ob prihodu v Evropo, a je bil redno član začetne enajsterice, predvsem pa šele izpolnjuje svoj nogometni potencial in še zdaleč ni dosegel vrhunca.

V zameno zanj je dobila 30-letnega Pjanića, ki je trenutno v najboljših nogometnih letih, a ne pomeni perspektive za prihodnost.

Navijači Barcelone odštevajo ure do uradne potrditve prihoda Miralema Pjanića. Foto: Getty Images

Dovolj zgovorno je tudi to, da je Arthur dolgo časa okleval in želel ostati pri Barceloni, medtem ko je bil Pjanić nad selitvijo v Katalonijo navdušen od prvega dne.

Arthur, ki je v Barcelono iz brazilskega Gremia leta 2018 prišel za 31 milijonov evrov, Katalonce zapušča po 72 nastopih in štirih zadetkih. Pjanić, ki je član Juventusa od leta 2016, ko je tja za 32 milijonov evrov prišel iz Rome, je za Torinčane v 171 nastopih v vseh tekmovanjih dosegel 22 golov in prispeval 36 asistenc.