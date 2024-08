Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo težko prenaša poraze. Dokaz več je ponudil v soboto, ko je njegov Al Nassr izgubil superpokalni dvoboj Savdske Arabije proti največjemu tekmecu, prvaku Savdske Arabije Al Hilalu z 1:4. Portugalec je povedel Al Nassr v vodstvo z 1:0, a nato proti Srbu Aleksandru Mitroviću (dva zadetka) in druščini doživel polom, tako v Savdski Arabiji še vedno čaka na prvo domačo lovoriko. Njegovo razočaranje je bilo tako veliko, da se sploh ni udeležil podelitve medalj. Zahvalil se je srebrnemu odličju in odvihral v slačilnico.

V prejšnji sezoni je s 35 zadetki dosegel nov rekord prvenstva Savdske Arabije, nova pa se za 39-letnega Cristiana Ronalda ni začela najbolje. Petkratni dobitnik zlate žoge, ki je poleti na Euru v Nemčiji s Portugalsko v osmini finala po izvajanju 11-metrovk izločil Slovenijo, nato pa izpadel proti Franciji, še vedno čaka na prvo lovoriko z Al Nassrom v domačih tekmovanjih.

V soboto se je pomeril z Al Hilalom za superpokal Savdske Arabije. Začelo se je dobro za rumeno-modre, saj je Ronaldo v 44. minuti po strelu z razdalje popeljal svoje moštvo v vodstvo. Ko pa se je začel drugi polčas, se je razmerje moči na zelenici spremenilo.

Al Hilal, ki že skoraj leto pogreša poškodovanega Neymarja (koleno), Brazilec bi se lahko po zadnjih ocenah vrnil na igrišča oktobra, je v 17 minutah dosegel kar štiri zadetke in povsem nadigral Al Nassr (4:1). Najprej je izenačil Srb Sergej Milinković-Savić, nato je dvakrat v polno njegov reprezentančni soigralec, strelski rekorder Aleksandar Mitrović, končni rezultat pa je postal Brazilec Malcom. Al Hilal je tako ubranil superpokalni naslov in si priigral že jubilejno 70. lovoriko, Ronaldo pa ni skrival razočaranja in nezadovoljstva nad dogajanjem na igrišču.

Po tretjem zadetku Al Hilala so ga ujele kamere, kako je soigralcem namenil nespoštljive geste, saj je nakazoval, kako spijo na igrišču, in bi najraje prekinil z dvobojem, po tekmi pa se sploh ni udeležil podelitve medalj. Zahvalil se je srebrnemu odličju, ki so ga prejeli nogometaši poraženega moštva, in odšel v slačilnico.