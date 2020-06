Nori presežki Hrvata, ki se je ekspresno zapisal v zgodovino Olimpije

Novopečeni trener Olimpije Dino Skender je v krstnem nastopu na Stožicah premagal Maribor (1:0) in se v zgodovino zapisal kot prvi strateg zeleno-belih, ki je v zadnjih petih letih, odkar je predsednik kluba Milan Mandarić, v boju za točke premagal največjega tekmeca na domači zelenici. To pa še zdaleč ni vse, s čimer se lahko od nedelje naprej pohvali 36-letni Hrvat. S pomočjo statističnega guruja OptaŽabarja smo na površje izbezali še nekaj njegovih odmevnih presežkov.

Trenerji radi poudarjajo, kako lepo je biti trener Olimpije, po drugi strani pa ne pozabijo pripomniti, kako opravljajo zahteven in nepredvidljiv posel, saj se ves čas srečujejo s pomisleki, da bi lahko čez noč ostali brez službe. To se jim zelo pogosto dogaja zlasti v obdobju, ki ga je pri Olimpiji zaznamoval predsednik Milan Mandarić.

V Ljubljani se ga je hitro oprijel vzdevek ''grobarja trenerjev''. Menja jih zelo pogosto, a dejanja vedno opravičuje z besedami, da želi klubu zagotoviti boljše rezultate. Včasih ima boljše, spet drugič manj posrečene rešitve pri izboru strategov, dejstvo pa je, da je za zdaj z zmaji osvojil že štiri lovorike (dva naslova državnega prvaka in dve pokalni lovoriki), leta 2018 celo dvojno krono.

Dve tekmi, dve zmagi brez prejetega gola!

Olimpija je najprej pod vodstvom novega trenerja iz Hrvaške s poznim zadetkom rezervista Harisa Kadrića v gosteh premagala Domžale ... Foto: Vid Ponikvar V želji, da bi ohranil vodilni položaj na lestvici in ''kanto'' vrnil v Ljubljano, se je pred kratkim zahvalil Safetu Hadžiću in ga na vročem stolčku nasledil z mladim hrvaškim strokovnjakom Dinom Skenderjem. Slavonec se (še) ne more pohvaliti z večjimi trenerskimi izkušnjami, zato je ob prihodu v Stožice naletel na takšne in drugačne komentarje. Statistika je za zdaj povsem na njegovi strani, saj je 36-letnemu Hrvatu uspel zelo spodoben dosežek.

Čeprav je prevzel moštvo v nehvaležnem obdobju, po hudem polomu zvezdniške zasedbe Olimpije proti Bravu (0:5), je nato na dveh zelo zahtevnih srečanjih osvojil poln paket točk. Najprej je v gosteh ustavil prerojene Domžale (1:0), nato pa z enakim rezultatom prekinil še zmagoviti pohod Maribora (1:0) in se mu na lestvici oddaljil na štiri točke prednosti.

Dve tekmi, dve zmagi brez prejetega zadetka. To je dosežek, s katerim se je hitro uvrstil v izbrano skupino trenerjev Olimpije. Takšnih statističnih rekordov in presežkov je kar nekaj, zbrati (in potrditi nekatere naše domneve) pa nam jih je pomagal znani kronist NK Olimpije OptaŽabar, čigar zanimive statistične izseke iz preteklosti lahko spremljate na Facebooku, Twitterju in tudi Instagramu, obenem pa sodeluje tudi v podkastu Tajno društvo OFC, s katerim želijo slovenski nogomet povzdigniti na višjo raven.

Najmlajši v obdobju samostojne Slovenije

... nato pa v večnem derbiju vzela mero še do takrat v pokoronskem obdobju nepremagljivemu Mariboru. Foto: Grega Valančič/Sportida Podatek, da je Olimpija premagala Maribor prvič doma v prvenstvu po več kot šestih letih (prvič po 15. marcu 2014), ste verjetno že slišali, pa tudi tega, da je postal Skender prvi trener, ki je doma za točke odpravil Maribor v obdobju predsednikovanja Mandarića.

Nekdanji trener Osijeka pa izstopa še v nekaterih statističnih kategorijah. Odkar je Slovenija samostojna, ga ni bilo mlajšega trenerja Olimpije, ki bi na svojem prvem večnem derbiju z Mariborom dosegel zmago. Skender se jo je v nedeljo razveselil pri 36 letih, 6 mesecih in 18 dneh. Tako je postal rekorder, kar se tiče ''mladosti'' od leta 1991 dalje, v vsej zgodovini Olimpije, ki je vrsto let igrala tudi v jugoslovanski prvi ligi, pa so bili ob zmagah na krstnih derbijih z Mariborom mlajši le trije.

Dr. Zdenko Verdenik je najmlajši trener Olimpije v klubski zgodovini, ki je v krstnem večnem derbiju premagal Maribor. Foto: Vid Ponikvar

Najmlajši je bil dr. Zdenko Verdenik, ki je oktobra 1984 premagal Maribor star 35 let, 5 mesecev in 19 dni, pozneje pa je bogato trenersko pot oplemenitil tudi z vlogo selektorja. Le malo zaostajata dosežka Radoslava Bečejaca (35/8/17 – september 1977) in Nedeljka Gugolja (36/2/18 – oktober 1969), ki sta pri Olimpiji ustvarila vrsto nogometnih talentov.

Vukušić pohvalno o Hadžićevem nasledniku

Skender je popeljal Olimpijo do prve zmage nad Mariborom, dosežene v juniju, po letu 1972, ko so zmaji na Štajerskem zmagali s teniškim rezultatom 6:3. Tokrat so bili boljši z 1:0, zmagoviti zadetek pa je dosegel Ante Vukušić, ki je po sladki zmagi pohvalil trenersko delo rojaka.

Zmagoviti zadetek Anteja Vukušića:

''Naš trener je mlad. To je velik izziv zanj. Je dober trener, poln optimizma, želje in dokazovanja. Za nogomet živi 24 ur na dan. V našo igro je vsadil več discipline. Držimo se dogovorov. Imeli smo vizijo, kaj delati v prvem in drugem polčasu, to nas je na koncu nagradilo. Krasno smo ga sprejeli, to povezavo, ki jo je iskal z nami, smo pokazali v Domžalah. Takrat smo bili skupaj šele dve dneva. Prepričan sem, da bomo zdaj, ko bomo z njim vse dlje, še boljši in bolj nevarni,'' je o Skenderju spregovoril najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije, najbolj zaslužen, da je Olimpija na lestvici ušla Celju in Mariboru na +4.

Vukušić je šele tretji nogometaš Olimpije, ki je v 1. SNL zatresel mrežo Maribora na treh zaporednih večnih derbijih. To je uspelo le še Ismetu Ekmečiću in Blažu Pucu.

Prvi po Luki Elsnerju

Luka Elsner, prvi Slovenec, ki je kot trener vodil francoskega prvoligaša, je delo pri Olimpiji začel s štirimi zmagami brez prejetega zadetka! Foto: Grega Valančič/Sportida Skender je postal tudi prvi trener Olimpije (in šele četrti v obdobju državne samostojnosti) po letu 2016, ki je na začetku poti pri zmajih nanizal dve zmagi brez prejetega gola. To je nazadnje uspelo Luki Elsnerju, ki je jeseni 2016 v Stožicah z nedotaknjeno mrežo dobil vse štiri uvodne tekme.

Pred tem je izstopal Branko Oblak, ki je med novembrom 1994 in marcem 1995 na uvodnih treh tekmah nanizal tri zmage s skupno razliko v zadetkih kar 16:0, pol leta pozneje pa se je izkazal še dr. Zdenko Verdenik, ki je zmagal dvakrat zapored z visoko gol razliko 13:0, a nato zapustil klop zeleno-belih. Vodil je le dve prvoligaški tekmi, nato pa odšel, ker mu takratni predsednik Ivan Zidar ni izplačal vsega denarja.

Če bi Skender brez prejetega zadetka ostal tudi na gostovanju v Kranju, pa na domači tekmi z že odpisanim Rudarjem, nato pa prihaja v Stožice še Aluminij, bi postavil nov rekord. Potrebno pa je omeniti še podvig Srba Marka Nikolića, zdajšnjega trenerja moskovskega Lokomotiva, ki spomladi leta 2016 ni prejel zadetka na petih zaporednih tekmah, na katerih pa ni vselej zmagal.

Oblak zbral čarobnih sedem, Razdrh le eno manj

Andrej Razdrh je pred osmimi leti načel na klopi Olimpije imeniten zmagoviti niz. Foto: Vid Ponikvar Skender je za zdaj nanizal dve zmagi. Do rekorda v tej statistični rubriki, koliko zmag je največ trajalo uvodno obdobje pri zmajih, ga loči še veliko. Odkar je Slovenija samostojna, je v prvi ligi največ zaporednih začetnih zmag vknjižil Branko Oblak (od novembra 1994 do aprila 1995), čarobnih sedem.

V obdobju novejše Olimpije, tiste, ki se je v prvo ligo vrnila leta 2009, je rekorder Andrej Razdrh, ki je nazadnje deloval v Domžalah, kjer se ni proslavil, z zeleno-belimi pa je navduševal pred osmimi leti. Nanizal je kar šest zmag s skupno razliko v zadetkih 15:3, nato pa se je ustavilo, ko je izgubil večni derbi v Ljudskem vrtu. S petimi zaporednimi zmagami na začetku dela se mu je približal Luka Elsner, s tremi pa so navijače Olimpije osrečili Robert Pevnik (2009), Bojan Prašnikar (2012), Igor Bišćan (2017) in Safet Hadžić (2019).

Branko Oblak je s sedmimi zaporednimi zmagami na začetku dela pri Olimpiji v 1. SNL rekorder. Če bi hotel Skender ponoviti njegov dosežek, bi moral v zadnji krog sezone 2019/20, takrat bodo Ljubljančani gostovalin v Celju, vstopiti z maksimalnim izkupičkom. Foto: Vid Ponikvar

Če upoštevamo tudi obdobje, v katerem je Olimpija igrala v nižjih ligah, je treba izpostaviti podvig Primoža Glihe iz leta 2005, pod katerim vodstvom je takratni NK Bežigrad v peti ligi nanizal osem zmag z razliko v zadetkih 41:4. Zdajšnji selektor mlade izbrane vrste je kot trener zmajev ostal neporažen kar na 40 zaporednih ligaških tekmah! Ko je Olimpija nastopala v 1. SNL, se je tej številki še najbolj približal trofejni Bojan Prašnikar (23) med aprilom in oktobrom leta 1993.

Povsem slovenska obramba

Mladi hrvaški strateg je v začetno enajsterico uvrstil več Slovencev (6) kot tujih nogometašev (5). Foto: Grega Valančič/Sportida Kmalu bi se lahko na omenjenem seznamu pojavil tudi Skender, ki je proti Mariboru zaigral s povsem ''slovensko'' obrambo. Sestavljali so jo Nejc Vidmar na gol, v osrednem delu obrambe Miral Samardžić in Denis Šme, na branilskih bočnih položajih pa Mario Jurčević in Jan Andrejašič.

Pred tem je bila obramba na večnem derbiju od prve minute sestavljena zgolj z domačih igralcev aprila 2017, ko je bil trener Safet Hadžić, zadnjo vrsto pa so poleg vratarja Roka Vodiška sestavljali Denis Klinar, Nemanja Mitrović (danes sta oba člana Maribora), Aris Zarifović in Mario Jurčević.

Skender je v začetno enajsterico uvrstil kar šest Slovencev, kar je največ pri Olimpiji po avgustu 2018. Zadnji večni derbi proti Mariboru, kjer so od prve minute v zeleno-belem dresu zaigrali le slovenski nogometaši, je potekal aprila 2002. Zmajem se odločitev ni obrestovala, Maribor jih je ponižal do kolen, saj je zmagal kar s 5:0.

Dino Skender bo prihodnjič na delu v 1. SNL v nedeljo v Kranju, kjer bo Olimpija napadala tretjo zaporedno zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida

Osemnajst let pozneje so zmaji s tesno, a toliko slajšo zmago v Stožicah (1:0), šele tretjo prvenstveno na tem objektu proti Mariboru v zgodovini Prve lige Telekom Slovenije, storili pomemben korak k osvojitvi državnega naslova.

Če bo Skenderjeva četa nadaljevala v podobnem ritmu, bo hrvaški strateg čez tri tedne, stresna sezone se bo končala 22. julija, lahko proslavljal svojo prvo lovoriko na delu v Sloveniji. In še povečal seznam podvigov, s katerimi se srečuje v Ljubljani!