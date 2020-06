Mura šele tretjič v sezoni pokleknila na Fazaneriji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Fazaneriji je Mura v tej sezoni Prve lige Telekom Slovenije izgubila le trikrat, proti Aluminiju, Mariboru in nazadnje, v nedeljo, še proti Domžalam. "Danes smo bili nesrečnejša ekipa," je po porazu povedal domači trener Ante Šimundža, gostujoči Dejan Djuranović pa se je veselil: "Potrebovali smo eno takšno zmago, da se fantje zavedo, da so sposobni več."

"Ta želja se je pri igralcih videla ves teden. Nepopustljivost in pogum fantov sta se nam obrestovala, dosegli smo želeni zadetek in prednost obdržali, zato nam je zdaj malo lažje," je po šele deveti zmagi v sezoni še povedal Djuranović.

Strelec edinega gola na tekmi Arnel Jakupović je v igro vstopil s klopi. "Mislim, da si zaslužimo več od osmega mesta, saj smo dobra ekipa, to kažemo na vsaki tekmi, a nimam sreče, da bi se nam kakšna žoga odbila v gol. Ampak to je … Poskušamo, borimo se," je povedal pred kamero Planet TV.

Dvoboj je zaznamovala vročina, v prvem polčasu je bilo celo 32 stopinj Celzija, trenerja sta bila tako vesela možnosti petih menjav in oba sta prav vse tudi izkoristila. "Z vsako menjavo smo dvigovali ritem in če smo v prvem polčasu prišli le do ene lepe priložnosti, smo si jih v drugem pripravili več, ampak danes smo bili nesrečnejša ekipa," je menil Šimundža.

Na Fazaneriji so prvič po premoru tekmo lahko spremljali tudi navijači, na tribunah se je zbralo kakšnih 350 imetnikov letnih vstopnic.