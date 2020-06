Olimpija po zmagi na večnem derbiju spet pobegnila Mariboru #video

Vodilna Olimpija je v derbiju 30. kroga Prve Lige Telekom Slovenija z 1:0 premagala večnega tekmeca Maribor in mu spet pobegnila na štiri točke. Nedeljski spored se je začel v Murski Soboti, kjer so Domžalčani po zadetku Arnela Jakupovića ugnali Muro. V soboto so Celjani, pri katerih je za enega najlepših zadetkov sezone poskrbel Mitja Lotrič, v obračunu za Evropo z 2:0 odpravili Aluminij. Tabor je v Sežani remiziral z Bravom (0:0) in končal niz šestih zaporednih zmag mlade ljubljanske ekipe. Krog se je sicer začel v petek v Velenju, kjer je Rudar priznal premoč Triglavu (0:1) in se tudi uradno poslovil od prvoligaške druščine.

Zeleno-beli so prekinili šestletni niz brez domače zmage proti Mariboru. Hkrati so pod vodstvom Dina Skenderja prekinili tudi niz štirih zmag Maribora pod vodstvom Sergeja Jakirovića. Za navijače domače ekipe pa je najpomembnejše, da so znova povečali naskok pred najbližjima tekmecema, tako pred Mariborom kot pred Celjem imajo šest krogov pred koncem sezone štiri točke prednosti.

Derbi je odločil mojstrski zadetek Anteja Vukušića:

Mariborčani so sicer dvakrat stresli vratnico in zapravili še kup priložnosti, a štejejo zadetki. Edinega je v drugem polčasu dosegel Ante Vukušić. Štajercem ni pomagala niti številčna prednost, branilec Olimpije Mario Jurčević je moral v 81. minuti zaradi drugega rumena kartona zapustiti zelenico.

Pomembna zmaga Domžal v Murski Soboti

Nedeljski spored se je začel v Murski Soboti, kjer so pokalni prvaki Muraši pričakali Domžale, ki jim močno teče vodo v grlo. Po petkovi zmagi Triglava so padli na deveto mesto, zato so nujno potrebovali točke tudi sami. Rumeni so na Fazaneriji dolgo trpeli, reševal jih je izkušeni vratar Ajdin Mulalić, izkazal se je s štirimi super obrambami, a zdržali in na koncu tudi zadeli.

Video: odločilni zadetek na Fazaneriji:

Po slabi reakciji branilca domače ekipe Žana Karničnika si je v 76. minuti žogo lepo nastavil rezervist Domžal Arnel Jakupović in lepo zadel. Domžalčani so skočili na osmo mesto. Imajo dve točki več od Triglava.

Mojstrovina Lotriča in zmaga Celja

Sobotni večer je na slovenskih prvoligaških zelenicah minil v znamenju štajerskega obračuna v Kidričevem. V spopadu za Evropo so Celjani z 2:0 odpravili Aluminij in so tako za zdaj v veliko boljšem položaju kot Kidričani, ki na četrtem mestu za tretjim Celjem zaostajajo že sedem točk. Mrežo domačih je v 11. minuti z izjemnim evrogolom, morda celo najlepšim zadetkom v spomladanskem delu prve lige, načel Mitja Lotrič, le šest minut kasneje pa se je med strelce vpisal še Dario Vizinger, ki je zdaj že pri 19 zadetkih in kraljuje na vrhu lestvice strelcev. Celjani so tako po remiju s Taborom in porazom proti Muri znova našli zmagovito formulo, vsaj do jutri so se na drugem mestu izenačili z Mariborom, za vodilno Olimpijo pa zaostajajo za točko.

Video: projektil Lotriča:

Tabor končal niz Brava

Bravo in Tabor sta se razšla brez zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Sobotni spored se je začel na Krasu, kjer se je na stadionu Rajka Štolfa po dolgem času zbralo tudi okoli tristo gledalcev. Še zadnjič v tej sezoni sta se udarila Tabor in Bravo, ki sta se razšla brez zadetkov in delitvijo točk. Še posebej velike pomena je imel obračun za napadalca Tabora Rodrigueja Bongonguieja, ki se seli v Izrael, kariero pa bo nadaljeval pri Hapoelu.

Bravo je z remijem tako sicer prekinil niz šestih zaporednih zmag, a hkrati Ljubljančani v letu 2020 še vedno ne poznajo poraza. Kot edini v Sloveniji. Ekipi, ki sta v prejšnji sezoni izstopali v drugi ligi in si zagotovili napredovanje med elito, sta tako še vedno blizu uresničitve cilje, zagotovitve obstanka. Bravo je zasidran na šestem mestu z 41 točkami, Tabor je s sedmimi manj mesto za mlado ljubljansko ekipo.

Triglav pokopal upe Rudarja

Prvoligaška karavana se je v 30. krogu najprej ustavila na stadionu Ob jezeru, kjer je Rudar, ki je dvakrat zadel vratnico, moral priznati premoč Triglavu (0:1) in se tako poslovil od možnosti za obstanek v prvoligaški konkurenci. Matematičnih možnosti za čudežno rešitev ni več, šest krogov pred koncem znaša zaostanek za Triglavom kar neulovljivih 21 točk.

Triglav je zmagal še na tretjem od štirih medsebojnih srečanj v tej sezoni. Edini zadetek na tekmi je v 19. minuti dosegel Milan Milanović, ki je zadel po podaji s kota in se je tako še četrtič v tej sezoni vpisal med strelce.

Video: zadetek Triglava

Izbranci Domna Beršnjaka, že petega trenerja Rudarja v tej "nesrečni" sezoni, so tako od petka naprej že bodoči drugoligaši, hkrati pa so tudi edina ekipa, ki je v pokoronskem obdobju še brez točk(e). Velenjčani so se sicer že dalj časa navajali na kruto realnost, da se v Šaleški dolini kmalu ne bo več igral prvoligaški nogomet, po 30 krogih pa še vedno niso okusili slasti zmage. Po Dekanih lahko tako postanejo šele druga ekipa v zgodovini 1. SNL, ki je končala sezono brez ene samcate zmage. Nazadnje so slavili 22. maja 2019, ko so ugnali Celje.

Prva liga Telekom Slovenije, 30. krog: Petek:

Rudar : Triglav 0:1 (0:1)

Milanović 19.



Sobota:

Tabor : Bravo 0:0

R. K.: Zebić 49./Tabor



Aluminij : Celje 0:2 (0:2)

Lotrič 11., Vizinger 17.



Nedelja:

Mura : Domžale 0:1 (0:0)

Jakupović 76.



Olimpija : Maribor 1:0 (0:0)

Vukušić 59.; R.K.: Jurčević 81./Olimpija

Lestvica:

Najboljši strelci: 19 − Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija)

15 − Mitja Lotrič (Celje)

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale)

11 − Luka Bobičanec (Mura), Amadej Maroša (Mura),

10 - Ante Živković (Aluminij), Aljoša Matko (Bravo)

9 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

...

Olimpija : Maribor 1:0

Mura : Domžale 0:1

Tabor : Bravo 0:0

Rudar : Triglav 0:1