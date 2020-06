Mreži v Sežani mirovali, delitev točk med novincema #video

Nogometaši CB 24 Tabora Sežane in Brava so se v 30. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0.

Na Krasu sta se še zadnjič to sezono pomerila novinca v Prvi ligi Telekom Slovenije. Razšla sta se brez zmagovalca, kar pomeni, da so Ljubljančani, ki so sicer skoraj ves drugi polčas igrali z igralcem več, še vedno neporaženi v tem letu, a so prekinili niz šestih zaporednih zmag. Ekipi še naprej zasedata šesto in sedmo mesto na prvenstveni lestvici.

Tekma se še dobro ni začela, ko je moral Mauro Camoranesi poseči po prvi menjavi zaradi poškodbe Dina Stančiča. Kljub temu so bili Sežanci tisti, ki so bili dobršen del polčasa boljši tekmec in imeli tudi nekaj priložnosti. Igor Vekić v Bravovih vratih se je moral izkazati predvsem v 19. minuti, ko je z 18 metrov malce z leve sprožil Rodrigue Bongongui. Ta je za Tabor odigral zadnjo tekmo, saj se seli v Izrael k Hapoelu Haderi.

Mario Zebić je v 49. minuti prejel rdeči karton. Foto: SPS/Sportida

Tabor skoraj polovico tekme z deseterico

Sicer je pred tem v osmi minuti poskusil tudi Mario Babić, v 22. še Klemen Nemanič, ki je s strelom z glavo le malce zgrešil cilj, v 23. minuti pa so domači nanizali tri strele, a se tudi takrat izid ni spremenil. Gosti, ki so med drugim pogrešali kaznovanega Martina Kramariča ter Almina Kurtovića in Matevža Matka, že v prvem polčasu pa sta zaradi poškodb iz igre morala še Andraž Kirm in Marko Klemenčič, v drugem pa tudi Žan Trontelj, so v 28. minuti v eni svojih redkih nevarnejših akcij celo zadeli prek Mustafe Nukića, a je bil ta v prepovedanem položaju.

V 47. minuti je novo lepo priložnost za domače zapravil Stefan Stevanović, ki je žogo iz bližine poslal čez gol, a že v 49. minuti so gostitelji ostali le z deseterico, saj si je drugi rumeni karton in posledično rdečega prislužil Mario Zebić. V 61. minuti pa je Bravo zapravil svojo prvo pravo priložnost, ko je Aljoša Matko poskusil z glavo, David Šugić pa je toliko spremenil smer žogi, da je ta zadela prečko. V 80. minuti pa so bili spet nevarni tudi številčno oslabljeni Sežanci, s približno 20 metrov je Denis Kouao zadel vratnico. To pa je bila tudi zadnja priložnost tekme.

Tabor bo v 31. krogu v petek gostoval v Domžalah, Bravo pa bo gostil Celje.

Tabor Sežana : Bravo 0:0 Stadion Rajka Štolfe, gledalcev 300, sodniki: Borošak, Kordež, Brezar.* Strelci: /.



Tabor Sežana: Šugić, Ristić, Azinović, Nemanič, Krivičić, Zebić, Mihaljević, Kouao, M. Babić (od 88. Vukelić), Bongongui (od 88. Sever), Stančič (od 3. Stevanović, od 57. Doukoure).



Bravo: Vekić, Klemenčič (od 40. Ihbeisheh), Drkušić, Brekalo, Trontelj (od 81. Ogrinec), Agboyi, Primc, A. Matko (od 81. Abdurahimi), Kirm (od 45. Spanring), Nukić, Baturina.



Rumeni kartoni: Ristić, Zebić, Kouao; Klemenčič, Primc, Baturina.

Rdeči karton: Zebić (49.).

Potek tekme v živo: