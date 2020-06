Dolgo časa se je srečeval z vprašanji in začudenimi pogledi navijačev, kako je lahko na zadnjih tekmah zapravil tako veliko priložnosti. Odgovor je podal v veličastnem slogu. Na derbiju, kjer točke štejejo "dvojno", je odločil zmagovalca, mojstrsko zatresel mrežo Jasmina Handanovića in dokazal, da je strelske krize konec.

"Derbi kot derbi. V življenju sem odigral veliko derbijev na Hrvaškem. Vedeli smo, da nas čaka ena borbena tekma, na koncu, hvala bogu, pa smo zasluženo zmagali. Bili smo boljši, zdaj smo na lestvici tam, kjer si tudi zaslužimo," Ante Vukušić ni skrival sreče, ko je nič kaj skromno označil zmago Olimpije za zasluženo, čeprav je bil Maribor večji del srečanja nevarnejši tekmec. To pa gostom, ki jih je s tem zbodel, ni kaj prida pomagalo. Niso zatresli mreže, po 58. minuti je do konca srečanja ostalo 1:0 za Olimpijo, prednost ljubljanskega kluba pred Celjem in Mariborom se je povišala na +4.

Fotogalerija z večnega derbija, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Z Olimpijo želi postati prvak

Veselje strelca zmagovitega zadetka in novega trenerja Olimpije Dina Skenderja. Foto: Grega Valančič/Sportida Vukušića so po tekmi zasuli s čestitkami. Njegov mobilni telefon je skoraj pregorel. Kako tudi ne bi, saj so največji dogodek slovenskega klubskega nogometa z zanimanjem spremljali številni prijatelji iz Dalmacije in sorodniki. "Prejel sem toliko čestitk, da bi lahko nanje odgovarjal do jutra. Najpomembneje je, da smo zmagali, gol pa kot gol … Vesel sem, da sem ga dosegel, a ne bi imel nič proti, če bi postali prvaki, sam pa se ne bi do konca sezone več vpisal med strelce."

Tako močna je njegova želja, da bi končno postal prvak. Zaradi nje sploh ni razmišljal o tem, da bi pozimi zapuščal Ljubljano, čeprav je prejel nekaj zanimivih ponudb iz tujine. Želel je ostati del Olimpije, se potegovati za naslov prvaka in okusiti, kako je biti najboljši v državi.

Za zdaj se ne more pohvaliti z velikim številom lovorik. S splitskim Hajdukom, njegovo otroško ljubeznijo, je osvojil pokal, v drugih državah, kjer je igral, teh je bilo ogromno (Italija, Belgija, Švica, Nemčija, Rusija in Poljska), pa je bolj ali manj branil barve klubov, ki so se potegovali za obstanek. Z Olimpijo je drugače, šest krogov pred koncem ima ta štiri točke prednosti, zato je bilo veselje v vrstah gostiteljev pričakovano veliko.

To se dogaja tudi Barceloni in Realu

Dalmatinec je v tej sezoni dosegel že 19 zadetkov in si deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev tekmovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida "Odkar sem prišel k Olimpiji, sem odigral štiri derbije proti Mariboru in dal tri gole. Prvič sem zmagal, želje so se mi uresničile na najlepši način," je po dvoboju zaupal zgovorni napadalec, eden izmed dveh največjih junakov zmajev. Z zadetkom, pri katerem je prelisičil soseda iz Sinja Špira Peričića, je poskrbel za prednost, med vratnicama pa je blestel Nejc Vidmar in s številnimi obrambami preprečil, da bi gostje izenačili. To je bila prva domača zmaga Olimpije v prvenstvu nad Mariborom po dolgih šestih letih.

Zmaji so prekinili manj uspešno obdobje, v katerem so ostali tudi brez trenerja Safeta Hadžića, hkrati pa poskrbeli za glavobol igralcev zlasti z izvedbo proti Bravu, ko so doma izgubili z 0:5. To je bila tekma, ki jo je Vukušić zaradi kazni rumenih kartonov izpustil.

"Padli smo v manjšo krizo, a se to zgodi vsaki ekipi. Tudi Barceloni in Realu. Tako se je tudi nam to zgodilo na dveh tekmah. Najpomembneje je, da smo se iz krize izvlekli pravočasno, proti neposrednemu tekmecu za naslov, Mariboru. Zdaj smo spet na +4, vse je v naših rokah. Upam, da mu ne bomo več dovolili, da se nam približa, in da bomo obdržali prednost do konca," je 28-letni Dalmatinec izpostavil željo. Če bi jo uresničil, bi zmaji na seznamu državnih prvakov nasledili Maribor in "kanto" vrnili v največje slovensko mesto.

Počuti se kot del družine

V Kranju si v nedeljo noče privoščiti novih nevšečnosti, ki jih v tej sezoni, ko se je Olimpija srečevala s Triglavom, ni manjkalo. Foto: Ana Kovač "Ta zmaga nam veliko pomeni. Okrepila nam je samozavest, dvignila nas bo v psihološkem smislu, a se ne smemo preveč sprostiti. Do konca je še šest tekem. Moramo iti tekmo po tekmo. Za začetek gremo v Kranj, vemo, kaj je bilo tam jeseni, tega si ne smemo spet privoščiti," je spomnil na jesensko gostovanje zmajev na Gorenjskem, ko so jeseni zaostajali že z 0:2, nato pa z norim preobratom le zmagali (3:2). Da je Triglav zelo neugoden tekmec za zmaje, je bilo opaziti tudi spomladi, ko so gorenjski orli v Stožicah šokirali vodilno moštvo in ga premagali z 2:0.

Olimpija se bo Kranjčanov lotila zelo resno, pri tem pa bi ji lahko do uspeha pomagalo sožitje v slačilnici. Strelec odločilnega zadetka za zmago nad Mariborom je prepričan, da bi bila lahko to velika prednost Olimpije v boju za naslov. "Igral sem v mnogih klubih, a lahko rečem, da se tu najbolj počutim, kot da sem del ene družine. Vsi smo dobri drug do drugega, kar je velik plus."

Vesel za rojaka Vizingerja

Proti Mariboru, ko je zadel v polno po bliskovitem protinapadu in izjemni podaji Stefana Savića, je dosegel že 19. zadetek v tej sezoni. To je bil tudi njegov prvi gol, dosežen v pokoronskem obdobju, z njim pa se je na lestvici najboljših strelcev izenačil z mlajšim rojakom Dariom Vizingerjem (Celje).

Olimpija je po dveh porazih nanizala dve tesni, a toliko bolj dragoceni zmagi z 1:0, s katerima se je štajerskima tekmecema oddaljila na +4. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vesel sem zanj. Še toliko bolj, ker sva oba Hrvata. Je mlad igralec, pred katerim je bleščeča prihodnosti. Ob koncu prvenstva bi bil rad prvak, želel bi si postati tudi prvi strelec prvenstva, a je pred nami še veliko dela," zavrača evforijo in skuša ostati na trdnih tleh.

V nedeljo zmaje čaka že nov izpit, gostovanje v Kranju. Za zdaj je jasno le nekaj. Da bo Olimpija vodilna tudi po 31. krogu, saj ima pred zadnjo šestino prvenstva štiri točke prednosti pred Celjem in Mariborom.