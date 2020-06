Mandarić tvegal in dal misliti navijačem, Maribor ostaja optimist

Ne zgodi se ravno vsak dan, da Olimpija doma v prvenstvu premaga Maribor. Ljubljana tega ni dočakala že šest let! Vse do krstne tekme Dina Skenderja kot trenerja zeleno-belih v Stožicah, kjer je rojaku Sergeju Jakiroviću zadal boleč udarec, prekinil zmagoviti pohod vijolic, izboljšal možnosti za osvojitev naslova prvaka in osrečil Milana Mandarića, hkrati pa dal misliti navijačem, ali je predsednik resnično storil napako, ko se je prejšnji teden odločil za menjavo trenerja.

Prvi mož Olimpije Milan Mandarić je v začetku prejšnjega tedna z menjavo Safeta Hadžića tvegal, a, če se dan pozna po jutru, iz rokava, čeprav je pri izboru novega stratega naletel na številne težave, potegnil čarobnega aduta.

Mladi Hrvat Dino Skender po veliki zmagi nad večnim tekmecem, s katero se je Olimpija od branilcev naslova oddaljila na štiri točke razlike, ostaja previden. V takšno razmišljanje ga sili spoznanje, da so se zmaji ponovno zelo namučili za tri točke, Mariborčani pa bili večji del srečanja nevarnejši tekmec, a tega niso znali kronati z zadetkom. Manjkala je boljša učinkovitost, natančnost, katero je v 58. minuti demonstriral Ante Vukušić, in novega rekorderja Jasmina Handanovića s težko pričakovanim strelskim prvencem v pokoronskem obdobju prisilil k predaji.

Fotogalerija z večnega derbija, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Vedeli so, da se jim lahko zoperstavi le s fanatično obrambo

Veselje Anteja Vukušića in Dina Skenderja po zadetku Dalmatinca. Foto: Grega Valančič/Sportida Novi strateg Olimpije se dobro zaveda, da bi se lahko derbi končal tudi z drugačnim razpletom. Tokrat je bila njena zaveznica tudi sreča, saj se je nekajkrat zatresel okvir Nejca Vidmarja, ta pa je prikazal eno najboljših predstav v zadnjih sezonah, in paral živce nogometašem Maribora.

''Vedeli smo, kakšen izziv predstavlja ta tekma in kako zahtevna je za nas. Vedeli smo, da se je Maribor, odkar ga je prevzel Sergej (Sergej Jakirović, op. p.), dvignil. Da je zmagal štirikrat zapored in da so na igrišču zgledali zelo dobro. Vedeli smo, da se jim bomo lahko zoperstavili le s fanatično obrambo. Pogrešali smo nekatere igralce, imeli svoje težave, a smo vse skupaj nadomestili s fanatizmom v obrambi. V prvem polčasu smo v napadu puščali preveč prostora. Med polčasoma smo se dogovorili, da spustimo žogo na tla in si skušamo zagotoviti čim več priložnosti. Čakali smo na takšne trenutke, ko bi lahko udarili iz protinapada in ujeli tekmeca na širokem prostoru. To se je tudi zgodilo. Dosegli smo zadetek,'' je poskakoval od veselja v 58. minuti, ko je njegov rojak Vukušić izigral sinjskega soseda Špira Peričiča in zablestel, s tem pa tudi uradno prekinil mučno obdobje, v katerem mu ni šlo prav nič od rok in je bil le bleda senca prvega golgeterja tekmovanja.

Skender je vodil dve tekmi Olimpije in osvojil maksimalnih šest točk brez prejetega zadetka! Foto: Grega Valančič/Sportida

''Res je, Sergej ima prav, ko je povedal, da so bile priložnosti na obeh straneh, na tekmi bi lahko padlo več zadetkov, a moram definitivno fantom čestitati za zasluženo zmago in veliko borbo. Dali so vse od sebe, kapo dol vsem,'' je Skender čestital varovancem za zmago, s katero so se oddaljili od največjih tekmece za osvojitev naslova prvaka.

Jakirović: Nogomet se igra za zadetke

Sergej Jakirović je bil lahko na večnem derbiju veliko bolj kot z rezultatom zadovoljen z igro varovancev. Foto: Grega Valančič/Sportida Da pa Ljubljančani po sladki zmagi nad vijolicami ne morejo kar tako hladiti šampanjec in so šest krogov pred koncem daleč od naslova, opozarja tudi optimizem, še vedno naseljen v vrstah Maribora. Res je, zdaj vijolice niso več odvisne le same od sebe, ampak za skok na vrh potrebujejo vsaj dva spodrsljaja zmajev, a je bil strateg Maribora v praznih Stožicah (naključje ali ne, zgodovina se je ponovila, Olimpija pa je po šestih letih v prvenstvu doma znova premagala Maribor, tudi tokrat na tekmi, ki se je igrala brez prisotnosti gledalcev na stadionu) zadovoljen s tistim, kar je videl. S tistim, kar je spremljal, s številnimi napadi, ki so dišali po zadetku v Vidmarjevi mreži, na koncu pa izzveneli v prazno.

Izjemen strel Aleksa Pihlerja, ki je zadel prečko:

''Čestitke kolegu Skenderju za zmago. Nogomet se igra za zadetke. Olimpija je uspela doseči enega, mi pa ne. Ustvarili smo veliko število priložnosti, dvakrat smo zadeli prečko, z malce več sreče in zbranosti bi lahko tekmo obrnili v svoj prid, a se to ni zgodilo. Prejeli smo zadetek po protinapadu Olimpije, ki je sledil po naši veliki priložnosti, zapravljenem zicerju (v košarkarskem žargonu zapravljena izjemna priložnost, op. p.), kjer si nismo priigrali zaključnega strela (v priložnosti se je znašel Luka Zahović, op. p.), Olimpija nas je lepo izigrala, povedla z 1:0, nato pa se fanatično ubranila, čeprav smo poskušali preobrniti rezultat. To je to,'' je dejal poraženec zgodovinskega dvoboja, prvega večnega derbija v Sloveniji, na katerem sta oba kluba vodila hrvaška trenerja.

Maribor se ne predaja

Jakirović je v hrvaškem prvenstvu z Gorico dvakrat premagal Skenderja, ko je vodil Osijek. Tokrat je bilo drugače. Tokrat se je zmage veselil mlajši strateg iz Slavonije. Foto: Grega Valančič/Sportida Po dvoboju smo na novinarski konferenci pričakovali bolj razočaranega stratega, saj je v tekmi, za katero pogosto rečejo, da se na njej točke štejejo dvojno, doživel neuspeh. Rezultatski neuspeh. Tokrat so točke ostale v Ljubljani, Zahovićeva predrzna napoved, v kateri je avtomatično Mariboru prištel zmago v ''svojih'' Stožicah, se ni uresničila.

Jakirović je bil vseeno zadovoljen. Tolaži se z mislijo, da je Maribor na igrišču pokazal več in bil boljši tekmec, kar je v tem trenutku le jalova tolažba, a je hrvaški strateg prepričan, da je to tudi zagotovilo za naslednje tekme, na katerih bi lahko spet ujel zmagoviti ritem. Trener Maribora je tako vendarle izžareval zmeren optimizem. Ko je prevzel vroči mariborski stolček, je za Olimpijo zaostajal sedem, zdaj, ko je z njo doživel poraz, je pri -4.

Jasmin Handanović, ki je z 42 leti in petimi meseci postavil nov starostni rekord aktivnega udeleženca 1. SNL, je moral po žogo v svojo mrežo v 58. minuti. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Moram poudariti, da sem igralcem v slačilnici čestital za predstavo. To je bila igra, kakršno želim od njih. Napredovali smo, kar je dobra popotnica za prihodnost. Do konca je še šest krogov. Ne predajamo se. Začeli smo na -7, zdaj smo na -4, tako da nismo odvisni le od nas, a bomo naredili vse, da spet ujamemo tako Olimpijo kot tudi Celje,'' ni trener Maribora pozabil omeniti tudi rumeno-modre iz knežjega mesta, ki imajo enako število točk kot vijolice (55), a boljšo razliko v zadetkih in tudi boljše razmerje v medsebojnih tekmah.

Skender: Nič ni še odločenega

Skender opozarja, da boj za naslov prvaka kljub prednosti štirih točk pred Celjem in Mariborom še zdaleč ni odločen. Foto: Grega Valančič/Sportida Novemu trenerju Olimpije gre za zdaj v Ljubljani vse kot po maslu. Po gostujoči zmagi nad Domžalami je debitiral še v Stožicah in znova razveselil navijače Olimpije. Najbolj zvesti privrženci zmajev so spremljali dvoboj izven stadiona, pred vhodom na severno tribuno, poskrbeli za ognjemet, glasno navijanje, pa tudi skandiranja, v katerih ni čutiti pretiranega odobravanja potez predsednika Mandarića. Če bo Skender nadaljeval v podobnem ritmu in še naprej tako marljivo osvajal točke, bo zelo težko prehiteti zmaje, navijači pa bi lahko vzljubili naslednika Safeta Hadžića.

''Kar se tiče današnje zmage, je najbolj pomembno, da ni še nič odločenega. Igralci se lahko po zmagi nad Mariborom malce sprostijo, a že jutri nas čaka velika osredotočenost na naslednjo tekmo. Bo zelo težko. Tako, kot je dejal Sergej, so tu še drugi kandidati za naslov, vsi samo čakajo na naš spodrsljaj, ki pa si ga ne smemo privoščiti,'' razmišlja previdno, brez kakršnekoli evforije, čeprav mu je uspel zgodovinski podvig, saj je Mandarić dočakal prvo domačo zmago v prvenstvu nad Mariborom, odkar je predsednik zmajev.

Navijač Olimpije je po tekmi splezal na streho stadiona Stožice in prižgal zeleno baklo. Foto: Grega Valančič/Sportida

V nedeljo ga čaka nov izziv. Gostovanje v Kranju pri Triglavu, ki nujno potrebuje točke v boju za obstanek, Maribor pa se bo isti dan spopadel s pokalnim zmagovalcem, ki nima ničesar izgubiti. Z Muro, ki se bo do takrat dobro spočila. Obeta se nadaljevanje sezone, v kateri bi lahko bilo zanimivo vse do zadnjega kroga.