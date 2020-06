Olimpija prekinila kar šestletni črni niz #video

Nogometaši Olimpije so dobili zadnji večni derbi sezone z Mariborom. V 30. krogu Prve lige Telekom Slovenije so zmagali z 1:0 (0:0). Edini zadetek na tekmi je dosegel Ante Vukušić v 59. minuti. Ljubljančani imajo zdaj pred Štajerci štiri točke prednosti.

Zeleno-beli so prekinili šestletni niz brez domače zmage proti Mariboru. Hkrati so pod vodstvom Dina Skenderja prekinili tudi niz štirih zmag Maribora pod vodstvom Sergeja Jakirovića. Za navijače domače ekipe pa je najpomembnejše, da so znova povečali naskok pred najbližjima tekmecema, tako pred Mariborom kot pred Celjem imajo šest krogov pred koncem sezone štiri točke prednosti.

Ljubljančani so tekmo, ki so jo v prvem polčasu začinili poki navijaške pirotehnike pred stadionom, začeli brez Mackyja Bagnacka, medtem ko so bili Štajerci še bolj oslabljeni, saj so manjkali poškodovani Nemanja Mitrović, Rok Kronaveter in Denis Klinar.

V prvih 45 minutah sta bili ekipi bolj ali manj enakovredni, a predvsem domači so bili dokaj nenevarni za starostnega prvoligaškega rekorderja v vratih Maribora Jasmina Handanovića, kljub nekaj obetavnim položajem niso prišli do zaključnega strela. Konkretnejši so bili Mariborčani, ki so večkrat poskušali s streli proti vratom.

V osmi minuti je Alexandru Cretu z glavo slabo zadel žogo v bližini gola, v 29. je Blaž Vrhovec poskusil od daleč, s čimer pa Nejc Vidmar ni imel težav, v 30. sta si bila po strelu z glavo nekoliko napoti Jasmin Mešanović in Luka Zahović, v 32. minuti pa je Aleks Pihler sprožil nekoliko z leve strani in zadel prečko ljubljanskih vrat.

Ante Vukušić se je izenačil na vrhu liste strelcev:

V drugem polčasu je prvi nevarneje poskusil Luka Menalo v 56. minuti, ko je zadel le zunanji del mreže nekoliko z desne. V 59. minuti pa so domači povedli. Stefan Savić je potegnil v protinapad, na koncu lepo oddal žogo v kazenski prostor do Anteja Vukušića, ki je z diagonalnim strelom malce z desne premagal Handanovića. Z 19. zadetkom se je na vrhu lestvice strelcev izenačil z Dariom Vizingerjem iz Celja.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (foto: Grega Valančič / Sportida):

V 62. minuti se je na drugi strani izkazal Vidmar po poskusu Gregorja Bajdeta, tri minute pozneje pa je preusmeril še žogo po prostem strelu Martina Milca v prečko. V 68. minuti je Špiro Peričić odbil žogo pred golovo črto, potem ko je Vukušić že preigral Handanovića.

Na drugi strani je Luka Zahović prišel do strela, a je zadetek na golovi črti preprečil Denis Šme. Zatem je Špiro Peričić zgrešil z glavo iz bližine, Marcos Tavares je sprožil prešibko, dodatno vodo na Mariborov mlin pa je speljala še izključitev Maria Jurčevića (drugi rumeni karton) v 80. minuti. Toda vsega tega kljub pritisku gostom ni uspelo unovčiti.

Olimpija bo v 31. krogu v nedeljo gostovala v Kranju, Maribor pa bo gostil Muro.

Olimpija : Maribor 1:0 (0:0) Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Jug, Žunič, Vukan. Strelec: 1:0 Vukušić (59.). Olimpija: Vidmar, Andrejašič, Samardžić, Šme (od 89. Kamy), Jurčević, Tomić, Ostrc, Menalo, Cekici (od 74. Bezjak), Savić (od 73. Elšnik), Vukušić (od 83. Pavlović). Maribor: Handanović, Milec, Peričić, Rajčević (od 71. Koblar), Viler, Vrhovec, Cretu (od 64. Dervišević), Pihler (od 64. Tavares), Bajde (od 64. Santos), Mešanović (od 59. Požeg Vancaš), Zahović. Rumeni kartoni: Jurčević, Čekiči; Cretu, Viler, Santos, Zahović.

Rdeči karton: Jurčević (80.).