Triglav pahnil Rudar v drugo ligo #video

Obračun ekip iz spodnjega dela lestvice se je končal z zmago Kranjčanov, ki so po današnji zmagi z devetega napredovali na osmo mesto. Ob tekmi več imajo zdaj točko prednosti pred predzadnjimi Domžalčani, za osmouvrščenimi Sežanci pa zaostajajo dve točki. Velenjčani so po današnjem porazu - skupno že dvajsetem v tej sezoni, ob desetih neodločenih izidih in brez zmage na dosedanjih tridesetih tekmah - izgubili tudi teoretične možnosti za obstanek v elitni ligi.

Knapi so obetavno začeli obračun, že v peti minuti je Josip Filipović s 30 metrov sprožil pravi "projektil" in zadel okvir vrat. Uvodoma malce neprepričljivi Kranjčani so počasi dvigali raven svoje igre, najprej je iz nasprotnega napada zagrozil Tilen Mlakar, a se je izkazal domači vratar Matej Radan. V 19. minuti je bil Radan nemočen, po kotu z desne strani je Milan Milanović po nebeškem skoku in močnem strelu z glavo neubranljivo zadel za 1:0. Velenjčani so po prejetem zadetku skušali doseči izenačujoči gol, še najbližje temu pa so bili v 28. minuti, ko je po prodoru Dominika Radića z leve strani, a je Sanjin Lelić znova zadel vratnico.

Rudar se poslavlja od prve lige. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Brez zadetkov v drugem polčasu

Tudi v drugem polčasu je bila tekma zelo povprečna. Prvi so zagrozili gostitelji v 48. minuti, strel Damjana Trifkovića s 25 metrov pa je končal prek vrat kranjskega čuvaja mreže Luke Čadeža. Osem minut kasneje so zapretili gosti, strel Martena Wilmotsa pa je prav tako končal visoko pred domačih vrat. Kranjčani so si še najlepšo priložnost za povišanje izida priigrali v 63. minuti, ko je Radan "zaplaval", strel Luke Majcna pa je v zadnjem hipu zaustavil Robert Pušaver.

Knapi bi v 81. minuti lahko izenačili, po "fliperju" v gostujočem kazenskem prostoru pa je Žan Rogelj v zadnjem trenutku odklonil nevarnost pred svojim vratarjem Čadežem.

Velenjska ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 4. julija, gostila Aluminij, kranjska pa bo dan kasneje gostila Olimpijo.

Rudar - Triglav 0:1 (0:1) Stadion Ob jezeru, brez gledalcev, sodniki: Balažič, Kasapović, Šprah.



Strelec: 0:1 Milanović (19.).* Rudar: Radan, Pušaver, Trifković, Jovan, Vošnjak, Črnčič, Filipović, Radić (od 46. Plešnik), Lelić (od 63. Kuzmanović), Jovanović (od 77. Koprivnik), Pavlović.



Triglav: Čadež, Milanović, Mertelj, Rogelj, Mlakar (od 90. Ahmetaj), Gajić, M. Wilmots (od 65. Udovič), Majcen (od 87. Petric), Čerimagić, R. Wilmots (od 65. Bečiri), Gliha.



Rumeni kartoni: M. Wilmots, Bečiri, Čerimagić.

Rdeči karton: /.

