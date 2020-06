Celjani na krilih Lotriča in Vizingerja našli zmagovito formulo #video

V Kidričevem sta se merili doslej četrta in tretja ekipa z lestvice. Precej bolje se je tokrat izšlo za izbrance Dušana Kosića, ki so hitro prišli do lepega vodstva in ga obvarovali vse do konca tekme. S tem so prekinili niz dveh tekem brez zmage, hkrati pa so v sezoni proti Kidričanom neporaženi (dve zmage in dva neodločena izida). Vsaj začasno so Celjani skočili na drugo mesto na lestvici, Aluminij pa ostaja četrti, a ga lahko v nedeljo prehiti Mura.

Čeprav so Celjani v Kidričevo prišli precej oslabljeni - brez Ivana Božića, Žana Benedičiča, Metoda Jurharja, Žana Flisa in Dušana Stojinovića, so hitro prišli do zajetnega vodstva.

Izjemen zadetek Lotriča

Že v četrti minuti je zadel Dario Vizinger, a je bil v prepovedanem položaju. Za 1:0 pa je nato zadel Mitja Lotrič, ki je sprožil s prostega strela z več kot 30 metrov in žogo poslal ob levi vratnici v mrežo za svoj 15. zadetek sezone. V 17. minuti se je med strelce po dolgem času spet vpisal tudi Vizinger, ki je z glavo unovčil podajo Lana Štravsa s prostega strela z desne strani in tako prišel do 19. gola sezone in prvega mesta med strelci.

Video: zadetek Lotriča:

Sledila sta nevarna strela na eni in drugi strani, prvega je ustavil Matjaž Rozman v celjskih vratih, avtor drugega pa je bil Jakob Novak, ki je z roba kazenskega prostora meril malce previsoko. Po mirnem uvodu v drugi polčas so domačini, ki so v obrambi pogrešali Ivana Konteka, nekajkrat prišli do polpriložnosti, tudi Mihael Klepač v 61. minuti in Ante Živković v 66., a v 63. je imel Vizinger zaključno žogo, ko je bil sam pred Luko Janžekovićem, a je žogo poslal točno vanj.

V 82. minuti je bil še Novak v ugodnem položaju za strel, vendar je slabo zadel žogo, ki je tako končala mimo vrat. S podobnim učinkom se je končala tudi akcija Jureta Matjašiča v 84. minuti. Štiri minute pozneje je Rozman ustavil še poskus Marcela Čermaka.

Aluminij bo v 31. krogu v soboto gostoval v Velenju, Celje pa dan prej pri Bravu.

Aluminij : Celje 0:2 (0:2) Športni park, gledalcev 200, sodniki: Mertik, Kovačič, Smej.



Strelca: 0:1 Lotrič (11.), 0:2 Vizinger (17.).



Aluminij: Janžeković, Ploj, Horvat (od 46. Grajfoner), Petek, Klepač, Čermak, Muminović (od 43. Pantalon), Šaka (od 74. Štor), Jakšić, Živković (od 73. Marinšek), Flakus Bosilj (od 46. Matjašič).



Celje: Rozman, Marandici (od 57. Brecl), Ćalušić, Zaletel, Kadušić, Štravs, Pungaršek (od 90. R. Štraus), Novak (od 90. Travner), Kerin, Lotrič, Vizinger.



Rumeni karton: Klepač.

Rdeči karton: /.

Potek tekme v živo: