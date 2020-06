Maribor po porazu z Olimpijo doživel nov šok #video

Mariborčani so drago plačali poraz v Ljubljani. Ne le, da so izgubili dvoboj, v katerem so si priigrali več priložnosti od Olimpije, in zaostali za zmaji za štiri točke, temveč so do konca sezone izgubili še pomemben člen v obrambi. Aleksander Rajčević je trčil v vratnico in si zlomil dve rebri, zdravniki pa so mu odredili od štiri do šest tednov premora.

Odkar je Sergej Jakirović prevzel Maribor, je v osrednjem delu obrambe najbolj prisegal na dvojec Rajčević – Mitrović. Ko je računal na izkušena branilca, je nizal zmage. Ko pa je na večnem derbiju v Ljubljani namesto poškodovanega Nemanje Mitrovića, ta je gostovanje pri nekdanjem klubu izpustil zaradi zloma nosu, v enajsterico uvrstil Špira Peričića, je Dalmatinec v 58. minuti za trenutek ''pozabil'' na soseda iz Sinja Anteja Vukušića, kar je najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije spretno izkoristil in dosegel zmagoviti zadetek.

Fotogalerija z večnega derbija, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Trčil v vratnico in si zlomil rebra

Aleksander Rajčević je v 301. nastopu v dresu NK Maribor staknil poškodbo. Foto: Vid Ponikvar Vukušiću se je kmalu ponudila priložnost za podvojitev vodstva. Znova je ušel mariborski obrambi, preigral tudi vratarja Jasmina Handanovića, nato pa skušal skoraj iz mrtvega kota poslati žogo v mrežo. Načrt mu je spodletel. Zaključni strel v 70. minuti ni bil natančen, na poti do mariborskega gola pa so gostje prek Peričića izbili žogo v kot. Žogi je skušal pot v mrežo preprečiti tudi Aleksander Rajčević. Požrtvovalno je zadrsal proti žogi, pri tem pa se tako poškodoval, da ni več mogel nadaljevati srečanja. Trčil je v vratnico, si zlomil dve rebri, zdravniki pa so podali oceno, da bo 33-letni Koprčan odsoten z igrišča vsaj štiri do šest tednov.

Ker se bo stresna sezona 2019/20, katere urnik je odrejal novi koronavirus, končala 22. julija, je strokovnemu vodstvu vijolic postalo jasno, da do konca sezone ne bo več moglo računati na pomemben obrambni steber. Rajčević je v Ljubljani nastopil že 301. v dresu Maribora, trener Jakirović pa mu je po treh zaporednih nastopih v pokoronskem obdobju proti velenjskemu Rudarju namenil premor.

Zlomljeni rebri kot davek na požrtvovalnost.



Aleksander Rajčević je zaradi poškodbe na derbiju, žal, že zaključil letošnjo sezono. Sledi 4 do 6 tednov premora.



➡️ https://t.co/NkTrpdl4ky#NiPredaje #MiSkupajEnoSmo #PLTS pic.twitter.com/PsoWJijyoU — NK Maribor (@nkmaribor) June 29, 2020

Primorec se je spočil za večni derbi z Olimpijo, kjer pa se je v 71. minuti tako poškodoval, da je moral predčasno z igrišča, pozneje pa je zdravstveni pregled pokazal, da je sezona zanj že končana. Ko so ga po derbiju prepeljali v bolnišnico, trener Jakirović takrat še ni vedel, kako resna je poškodba, kar je tudi pojasnil na novinarski konferenci, je pregled pokazal, da se je uresničil črni scenarij. Ko je z nogo zadel vratnico, je prišlo do kompresije ob udarcu in ob silovitem trku do zloma dveh reber.

Mitrović se vrača v sredo s posebno masko

Nemanja Mitrović bi bil lahko že nared za nedeljsko srečanje z Muro. Foto: Sportida Maribor, ki želi v tej sezoni ubraniti državni naslov, se je tako znašel pred veliko težavo. Čeprav se lahko pohvali z dolgo klopjo, je širina moštva vidna zlasti pri igralcih v zvezni vrsti in napadu, pri branilcih pa je rezervna klop nekoliko tanjša. Na srečo Jakirovića, ki je v Stožicah namesto poškodovanega Rajčevića poslal v igro Luko Koblarja, ta bi lahko zapolnil vrzel tudi na naslednji tekmi Maribora, se v sredo na igrišče vrača Mitrović.

Mariborski klub je sporočil, da se nekdanji kapetan Olimpije, ki ni kandidiral za dvoboj v Ljubljani, počuti bolje. ''Izdelana mu je zaščitna maska, ki mu bo omogočila vrnitev na igrišče. Po dosedanji prilagojeni, brezkontaktni vadbi po individualnem programu se bo v sredo že lahko priključil moštvu na treningih,'' so sporočili iz tabora 15-kratnih prvakov, ki jih v nedeljo v Ljudskem vrtu čaka zahtevni izpit, saj v mesto ob Dravi prihajajo razbremenjeni pokalni zmagovalci, nogometaši Mure.