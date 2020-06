Zabolelo ga je kot takrat, ko je Vombergar utišal Ljudski vrt

Izkušeni branilec Maribora Martin Milec po porazu v Stožicah ni skrival razočaranja. Čudil se je, kako so lahko vijolice kljub obetavnemu številu priložnosti ostale praznih rok in si še otežile pot do ubranitve naslova. Vse skupaj ga je spomnilo na tekmo izpred dveh let, ki na lica navijačev Olimpije še danes privablja številne nasmehe.

Pisal se je 19. maj 2018. V Ljudskem vrtu sta se tri kroge pred koncem udarila Maribor in Olimpija. Vijolice so v večni derbi pred polnimi tribunami vstopile s točko prednosti, z zmago pa bi prednost zvišale na pravljičnih +4. Bile so na dobri poti, vodile z 2:1, si ustvarjale priložnosti, nato pa se jim je v zadnjih 15 minutah zalomilo.

Zmaji so izenačili, nato pa je v zadnji minuti Ljudski vrt z zmagovitim zadetkom utišal Andres Vombergar. Vse, razen privržencev Olimpije na južni tribuni, ki so poskakovali od sreče. Ljubljančani so pod vodstvom Igorja Bišćana vstali od mrtvih, po zmagi s 3:2 na lestvici ponovno prevzeli prvo mesto in na koncu postali prvaki, Maribor pa se je lahko "obrisal pod nosom". Bil je tako blizu, a spet tako daleč.

Milec: Če bi realizirali vse ...

Podoben občutek je po porazu Maribora, sploh prvim v prvenstvu v Ljubljani po letu 2014, izkusil Martin Milec. Izkušeni branilec, ki se pogosto znajde tudi na seznamu kandidatov za nastop v članski reprezentanci, se je po dvoboju v praznih Stožicah spomnil dramatičnega "boja" v Ljudskem vrtu, v katerem si je Olimpija zagotovila odločilno prednost za naslov prvaka. Bo podobno tudi letos? Milec je svoje občutke utemeljeval s podobnostjo, saj tudi tokrat ni manjkalo številnih zapravljenih priložnosti.

Kako je Olimpija leta 2018 utišala Ljudski vrt (3:2)?

Poraja pa se vprašanje, ali ga je poraz še dodatno pekel, ker se je spomnil na dogodke iz leta 2018, ko je največji zadetek v karieri Vombergarja ponesel Olimpijo na prestol in je desni bočni branilec začutil, da bi si lahko zmaji s to zmago že zagotovili prednost? Na to je odgovoril takoj po dvoboju in nakazal, kako ni v Prvi ligi Telekom Slovenije še nič odločenega. Podobno razmišljata tudi njegov trener Sergej Jakirović in soigralec Blaž Vrhovec.

Mariborčani so si v nedeljo zvečer v Stožicah ustvarili nemalo priložnosti, nato pa prejeli zadetek iz protinapada. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Imam občutek, kot da smo še enkrat igrali tisto tekmo. Občutil sem nekaj podobnega. Če bi realizirali vse, kar smo imeli, bi morali osvojiti tri točke, na koncu te ena, dve napaki kaznujeta. Razočarani smo, ker smo izgubili, sploh, ker je to derbi, ampak nas čaka še šest tekem. Nič še ni odločeno. Že pred tekmo smo vedeli, da bi bil položaj podoben tudi v primeru, če bi danes zmagali. Treba se je hitro pobrati. Smo pa zelo razočarani. Glede na vse priložnosti, ki smo jih imeli, sploh tiste do zadetka Olimpije, bi lahko tekmo do takrat že mirno pripeljali do naše zmage,'' je opisal svoje razočaranje, ko je na gostovanju v Ljubljani zatajila učinkovitost, Mariboru pa ni bila naklonjena niti sreča. Kot da se ponavljajo prizori z omenjene tekme iz leta 2018, ki je postregla z eno največjih dram v zgodovini večnih derbijev.

Milec še verjame v naslov

Martin Milec poudarja, da je v igri še 18 točk. Če bi Olimpiji do konca vsaj dvakrat spodrsnilo ... Foto: Miloš Vujinović/Sportida Gostobesedni Štajerec vztraja pri trditvi, da Maribor še ni rekel zadnjega v boju za naslov za že 16. zvezdico. ''Nič še ni odločenega. Se bomo že pobrali. V nedeljo nas čaka težka tekma. Gremo do konca in bomo videli,'' ostaja optimističen, saj želi, da njegov klub proti Muri osvoji vse tri točke ter da počakajo na morebiten spodrsljaj Olimpije v Kranju, nato pa do konca sezone prehitijo zmaje.

''Fantom ne morem ničesar očitati. Rezultat ni zadovoljiv, z vsem ostalim pa sem lahko zadovoljen,'' dodaja njegov trener Jakirović, ki mu prvič, odkar vodi Maribor, ni uspelo v drugem polčasu po večkratnih menjavah pokvariti načrtov tekmecu. Preobrata, ki bi vijolice popeljal na vrh, tokrat ni dočakal.

Tokrat je bilo drugače, Maribor je podobno kot leta 2018 doživel boleč poraz, za nameček pa je do konca sezone izgubil še poškodovanega Aleksandra Rajčevića. To je bil večer, ki si ga bodo želeli Mariborčani čim prej izbiti iz glave, motivacijo pa bodo še naprej črpali iz optimizma, ki v Ljudskem vrtu ni usahnil niti po porazu z največjim rivalom.