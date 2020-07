Preobrat! Kek zavrnil hrvaškega velikana.

Veliki preobrat in presenečenje na Hrvaškem! Pretekli teden je kot strela z jasnega udarila novica, da hrvaški nogometni velikan Dinamo Zagreb išče novega trenerja, kot glavni kandidat pa se je omenjal prav aktualni slovenski selektor. Modri iz hrvaške prestolnice naj bi mu ponujali bajno plačo, na leto bi zaslužil okrog 800 tisoč evrov, s serijskim hrvaškim prvakom pa bi sklenil triletno pogodbo.

Prvi mož NZS Radenko Mijatović je prepričal Matjaža Keka, da ostane selektor Slovenije. V sredo sta skupaj spremljala dvoboj 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Celju. Foto: Grega Valančič/Sportida Čeprav so hrvaški mediji poročali o tem, da je le še vprašanje ur, kdaj bo Matjaž Kek tudi uradno zapečatil pogodbo z najmočnejših hrvaškim klubom, se na koncu Dinamu ni izpolnila želja. Mariborčan se je po pogovoru s predsednikom NZS Radenkom Mijatovićem odločil, da se bo zahvalil ponudbi iz Hrvaške. Nadaljeval bo delo selektorja slovenske reprezentance, katero bo še letos vodil v ligi narodov, prihodnje leto pa v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju.

Matjaž Kek nadaljuje z vodenjem slovenske reprezentance skladno s pogodbo, ki jo ima sklenjeno z NZS. pic.twitter.com/HNA3Yupqwk — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) July 15, 2020

Pred Kekom so veliki izzivi. Če bi se odločil za Dinamo, kar bi zelo močno odmevalo zlasti na Reki, kjer je z izjemnimi uspehi prirasel k srcu reškega kluba in postal klubska ikona, bi se kaj kmalu dokazoval v kvalifikacijah za ligo prvakov, tako pa ga čakajo reprezentančne obveznosti, kjer bo izbrano vrsto, s katero v kvalifikacijah za ''nesrečno'' Euro 2020 (zaradi izbruha koronavirusa bo potekalo šele leta 2021) ni uresničil cilja in v skupini osvojil nezadovoljivo četrto mesto, skušal popeljati do odmevnih rezultatov. Z NZS ima sicer sklenjeno pogodbo do konca kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2024.

