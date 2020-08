Maribor in Olimpija združila moči: Ukrepi so pretirani

Pri Olimpiji in Mariboru so v skupni izjavi zapisali, da se jim zdijo ukrepi pretirani.

Največja slovenska nogometna rivala NK Maribor in NK Olimpija sta se v skupni izjavi za javnost odzvala na preložitev začetka nove sezone slovenskega prvenstva, za katerega se je v torek po več okužbah z novim koronavirusom odločila Nogometna zveza Slovenije. V obeh kolektivih menijo, da so ukrepi pretirani in da bi morali izločiti le okužene posameznike. Skupno izjavo za javnost, v kateri pozivajo k ureditvi nogometne problematike v primeru okužb, si lahko preberete v nadaljevanju.

"Sezona 2020/21 se v Sloveniji kljub vsem prizadevanjem, žal, še ne bo začela. Ob včerajšnji novici, da so bili trije testi pozitivni, je Nogometna zveza Slovenije prestavila začetek prvoligaškega prvenstva, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je celotno ekipo poslal v samoizolacijo. Ukrep je bil spoštovan, bi pa želeli s skupnim dopisom opozoriti na s tem povezane posledice, ki so že prisotne, v prihodnje pa so lahko še bolj izražene in bi pomenile večji vpliv na celotno nogometno problematiko.

Kljub temu da smo NK Maribor in NK Olimpija Ljubljana na igrišču tekmeci, pa izven igrišča zgledno sodelujemo, iščemo skupne rešitve in poskušamo najti odgovore, ki bi ustrezali vsem vpletenim deležnikom. Menimo namreč, da moramo kot predstavniki največjih klubov v Sloveniji zastopati skupne interese nogometa.

UEFA je v svojem protokolu ob upoštevanju vseh študij predstavila temeljita navodila in sporočila, da se v primeru okužbe izloči pozitivne igralce, preostali pa nadaljujejo s treningi. V kolikor ima ekipa vsaj 14 zdravih nogometašev, lahko le-ti nemoteno nastopajo v državnih in mednarodnih tekmovanjih. Povsem drugačno je izhodišče v Sloveniji: trenutno velja določilo državnih organov, da mora v primeru okužbe celotna ekipa v 14-dnevno karanteno, prepovedani pa so skupni treningi in igranje tekem.

Testirani so bili vsi igralci 1. slovenske nogometne lige, ki pa jim je zdaj, kljub negativnim rezultatom, onemogočeno nadaljnje delo. Podoben primer se je med pripravami na novo tekmovalno sezono zgodil tudi v NK Domžale in NK Aluminij, kjer so prav tako morali ustaviti vadbo. Takšni ukrepi s predpisano dolžino karantene se nam zdijo pretirani, zato se zavzemamo za poenotenje protokolov, ki bi omogočili klubom PLTS tekmovanje in posledično tudi delovanje s sledenjem evropskih smernic v podobnih primerih, torej zgolj z izločitvijo okuženih igralcev. Tudi v gospodarstvu se v primeru posamične okužbe ne zapirajo celotna podjetja, ampak se izolirajo okužene osebe in tako vzdržuje nemoten proces dela.

Slovenski predstavniki v tekmovanjih za evropske pokale smo se ob aktualnih predpisih znašli v še bolj nehvaležni situaciji. Težko si je predstavljati, kako bomo uspešno zastopali državo v evropskem tekmovanju, v katerem bi po trenutnih navodilih morali odigrati uvodne tekme brez treningov. V evropskih kvalifikacijah je vitalnega pomena za nadaljnje delovanje klubov napredovanje, kar od nas pričakuje tudi javnost, ambiciozne tekmovalne cilje smo si zastavili tudi sami, a menimo, da so ob takšnih razmerah neprimerno težje uresničljivi.

Koronavirus je sestavni del našega vsakdanjika, nogometna, a tudi življenjska realnost. Okužbe se bodo pojavile tudi v prihodnje in treba je najti ustreznejšo rešitev. S skupnimi močmi. Trenutna praksa ogroža izvajanje državnega prvenstva in drugih tekmovanj za slovenske klube, kar posledično pomeni tudi večjo gospodarsko škodo ter velike negativne finančne posledice za slovenski nogomet. Izguba je lahko v takšnih primerih namreč večmilijonska, saj nagrade od uspešnosti v evropskih tekmovanjih prinašajo možnost velikega prihodka.

Pri NK Maribor in Olimpija Ljubljana podpiramo preventivno ravnanje, popolnoma se zavedamo resnosti, ki jo prinese okužba s koronavirusom, a sočasno menimo, da bi lahko sprejeli primernejše rešitve za nadzorovano izvajanje nogometnih aktivnosti v primeru okužb. To potrjuje tudi praksa iz drugih evropskih držav, ki na zgoraj opisan način še naprej delujejo nemoteno, varno in ob upoštevanju vseh zahtev. S skrbjo za zdravje na prvem mestu. Zato menimo, da bi poenotenje protokolov z evropskimi olajšalo trenutno delovanje in prihodnji obstoj manjših, a tudi večjih nogometnih klubov po državi," so v izjavi za javnost zapisali na uradnih straneh obeh klubov.

