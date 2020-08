Vesela novica za Domžale

Nogometaši Domžal se vračajo v redni pogon po primeru okužbe z novim koronavirusom ob začetku meseca. Iz kluba so danes sporočili, da so bili vsi testi nogometašev in strokovnega štaba, opravljeni v petek, negativni. To je bilo že drugo testiranje moštva v zadnjem tednu, potem ko so vsi klubi prve lige opravili preventivno testiranje v ponedeljek.