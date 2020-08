Konec neverjetnega niza Rudarja, ki traja kar 451 dni?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo odigrana večina tekem 2. kroga druge nogometne lige. Pet tekem se bo začelo ob 17. uri, kranjski Triglav pa bo gostoval v Novem mestu ob 18.30. Vodilna položaja na lestvici bosta branila Fužinar in Jadran Dekani. Velenjski Rudar bo lovil prvo prvenstveno zmago po 22. maju 2019, ko je z 2:0 premagal Celje. A to je bilo še takrat, ko so knapi igrali v prvi ligi …