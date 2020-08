Prvaki so sezono začeli z ničlo, premagal jih je pokalni prvak

Že prvi krog nove sezone je postregel s prvim posladkom, saj sta se pomerila sveža zmagovalca iz lanske sezone. Državni prvaki Celjani so gostili pokalne zmagovalce, nogometaše Mure, nazadnje pa so gostje prepričljivo dobili dvoboj in z zmago začeli novo sezono.

Celjani so sicer morali vsaj malo razmišljati tudi o evropski sezoni. Po uspešnem krstu v kvalifikacijah lige prvakov jih naslednji teden doma čaka nov korak z Moldejem, zato so se morda sicer prestižnega obračuna z Muro lotili tudi z nekaj rezerve, nenazadnje je trener Dušan Kosić Mitjo Lotriča pustil na klopi, Daria Vizingerja pa ni bilo niti v postavi.

Mura je bila bolj sproščena in neobremenjena, kar se je hitro pokazalo tudi na igrišču. Po kotu v četrti minuti so Celjani žogo neuspešno izbijali, Jan Gorenc jo je podaljšal do roba kazenskega prostora, kjer jo je pričakal Nino Kouter in jo neubranljivo poslal za hrbet Matjaža Rozmana.

Pozneje so do polpriložnosti prihajali tudi Celjani, toda Luka Kerin ni bil dovolj natančen, Lan Štravs pa je bil po podaji Nina Pungerška sicer na pravem mestu, a prepozen za delček sekunde. Najbolj nevarno za vrata Mure je bilo v prvem polčasu v 25. minuti, ko je Novak lepo zaposlil Kerina, ta pa je nato meril tik ob vratnici.

Zadnji del prvega polčasa pa je bil spet povsem v znamenju črno-belih. Ti so vse bolj pritiskali, najprej je po strelu Kousa s težavami Rozman le izbil žogo v kot, isti igralec je bil v prodoru v 33. minuti, a slabo končal. Potem pa je v 35. minuti pred osamljenim Tomijem Horvatom v zadnjem hipu žogo v kot izbil Štravs.

Ob koncu polčasa pa je imel priložnosti še Amadej Maroša, a sta ostali neizkoriščeni.

Foto: Vid Ponikvar

V drugem polčasu je v igro vstopil tudi Lotrič. A tudi to Celjanom ni pomagalo, saj se ritem igre ni spremenil. Mura je prevladovala in nadzorovala položaj, čeprav si v prvih 15 minutah ni pripravila izrazite priložnosti.

Zato pa je takoj izkoristila napako domačih, ki so v 62. minuti izgubili žogo pred svojim kazenskim prostorom. Ta je prišla do Luke Bobičanca, žoga je po njegovem strelu oplazila enega od Celjanov in končala v mreži Rozmana.

Celjani so bili v drugem delu nenevarni, Mura pa bi lahko še povišala vodstvo. Najbolj vroč v tem delu tekme je bil Bobičanec, ki je bil v 75. minuti v hitrem prodoru, a mu je nato žogo v zadnjem hipu izbil vratar Rozman. Še en njun dvoboj pa je celjski vratar dobil v 78. minuti, ko je Bobičanec meril s kakšnih 14 metrov. V končnici pa so muraši brez težav nadzirali tekmo in vodstvo.

V naslednjem krogu bo Mura v nedeljo, 30. avgusta gostila Tabor Sežano, Celjani pa bodo dan prej gostovali pri Aluminiju.

Celje : Mura 0:2 (0:1) Stadion Z'dežele, brez gledalcev, sodniki: Obrenović, Kovačič, Povšnar.



Strelca: 0:1 Kouter (4.), 0:2 Bobičanec (62.).



Celje: Rozman, Stojinović, Pungaršek (od 59. R. Štraus), Novak (od 46. Lotrič), Kerin (od 87. D. Štraus), Brecl, Štravs (od 60. Vrbanec), Božič, Marandici, Zaletel, Dangubić (od 68. Koritnik).



Mura: Obradović, Cipot (od 67. Kosi), Bobičanec, Kouter, Kous, Maroša (od 86. Kozar), Horvat, Karničnik, Šturm, Gorenc, Filipović (od 74. Žižek).



Rumeni kartoni: R. Štraus; Gorenc, Kous, Šturm.* Rdeč karton: /

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Mura je zasluženo prišla do zmage in prepričljivo prišla do zmage, ki bi bila lahko še višja. Celjani, ki so zagotovo tudi malo kalkulirali zaradi evropske sezone, so bili praktično nenevarni in niso upravičili priponke državnih prvakov, ki so jo tokrat v slovenskem prvenstvu prvič v stoletni zgodovini kluba nosili.



79. minuta: Mura je še naprej nevarna. Spet je s strelom od daleč poizkusil Luka Bobičanec in dodobra namučil celjskega vratarja, ki je s skrajnimi močmi žogo odbil v gol.



VIDEO: gol Luke Bobičanca:





GOOOL! Mura je v 62. minuti povišala vodstvo. V polno je meril Luka Bobičanec, ki je zadel po strelu izven kazenskega prostora.



60. minuta: za nami je prvih 15 minut v drugem polčasu, a za zdaj rezultat ostaja isti. Mura vodi in nadzoruje potek dogajanja na igrišču.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Se lahko Celje vrne v igro? Trener Dušan Kosić je videl, da je vrag vzel šalo in na igrišče poslal tudi najboljšega posameznika Prve lige Telekom Slovenije v prejšnji sezoni, še enega novopečenega reprezentanta Mitjo Lotriča, ki je tekmo začel na klopi.



POLČAS! Mura je na odmor odšla z minimalno prednostjo. Zasluženo. Mura bi lahko vodila tudi z dvema, tremi goli razlike, a ni izkoristila še nekaj priložnosti, ki jih je imela. Celjani bodo morali, če se želijo izogniti porazu, v drugem delu igre zaigrati veliko bolje.



36. minuta: zdaj je imela veliko priložnost za gol Mura. Po kotu je bil na drugi vratnici povsem osamljen Luka Bobičanec, a je za las zamudil.



35. minuta: zdaj je bilo vroče v kazenskem prostoru Mure. V akciji je bil Ivan Božić, padel, a je sodnik odmahnil z roko.



VIDEO: gol Nina Koutra:





GOOOL! Mura vodi. Po kotu je do odbite žoge na robu kazenskega prostora prišel novopečeni slovenski reprezentant Nino Kouter in z lepim strelom premagal novopečenega reprezentanta Matjaža Rozmana v vratih Celja.



ZAČETEK TEKME! Začel se je derbi kroga, v katerem se merijo Celjani, ki so lani presenetljivo osvojili naslov državnega prvaka, in nogometaši Mure, ki so v prejšnji sezoni osvojili pokalni naslov.

