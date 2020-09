Kaj bo z Messijem? Pred nami je dan D.

Španski Mundo Deportivo piše o tem, da bo Lionel Messi v Cityju pristal le v primeru, da bo tja prišel kot prost nogometaš. Manchester City si namreč zaradi finančnega Fair Playa ne more privoščiti prav visokih odškodnin. Niti, če bi se Messi in City dogovorila za vmesno rešitev in bi bil Argentinec, na primer, na voljo za sto milijonov evrov (njegova odkupna klavzula sicer znaša 700 milijonov evrov), do prestopa ne bi prišlo, trdijo Španci in se sklicujejo na vire blizu angleškega kluba.

Trener Cityja Pep Guardiola, s katerim sta sijajno sodelovala že pri Barceloni, naj bi bil te dni na kratkem obisku v Barceloni in prišel tudi v stik z Messijem. Prav zaradi težav z nakupovanjem pri Cityju naj bi slovitemu Argentincu svetoval, da še eno sezono ostane v Barceloni in se na Otok poda naslednje poletje, a glede na trenutno situacijo med Messijem in klubom se to trenutno ne zdi najbolj realna opcija. Poleg tega pa bo Messi prihodnje poletje star že 34 let ...