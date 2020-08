Messijeva vojna z Barcelono se nadaljuje, v Angliji se dogaja marsikaj

Sago okoli prestopa Lionela Messija iz Barcelone budno spremljajo tudi v Argentini. Tudi sam argentinski predsednik Alberto Fernandez ima svoje mnenje. "Pri vseh nas si na posebnem mestu v naših srcih, a še nikoli te nismo gledali igrati na domačih tleh. Naredi nam uslugo in končaj kariero v svojem klubu Newell's Old Boys," je za C5N dejal predsednik.

Kaj se trenutno ve o prestopu? Ne prav veliko. Argentinski zvezdnik se ni udeležil nedeljskih testiranj na koronavirus, kar je močno razjezilo vodilne pri katalonskem velikanu, zato so Argentinca denarno kaznovali. Piše se, da bodo Messiju za vsak dodaten dan odsotnosti zmanjševali plačo, kar zadeva prestop v drugi klub, pa je tudi vse jasno. Messi je zamudil rok, da bi ekipo zapustil brez odškodnine, zato bo moral njegov snubec zanj odšteti astronomskih 700 milijonov evrov. To je potrdila tudi La Liga, ki je seveda na strani Barcelone. Nikakor si ne želijo izgubiti prvega zvezdnika lige.

Alberto Fernández (President of Argentina): "You (Messi) are in the hearts of all of us and we could never see you play in our land, give us the pleasure of coming to finish your career at Newell's, which is your club." [el pais via sport] pic.twitter.com/KDXXzFHwLU