V živo: Toliko želi Barcelona za Messija. Ancelotti si mane roke.

Povratnik v premier league Leeds United z zasluženimi milijoni kupuje nove moči. Najnovejša okrepitev je 24-letni nemški branilec Robin Koch, ki je iz Freiburga. Visokorasli 191 centimetrov visoki Nemec je z Angleži podpisal štiriletno pogodbo. Vrednost prestopa: 13 milijonov evrov.

Hello Elland Road. 🤙🏼



I’m really proud to become part of such a historic club. I will do my best to take the next step with this team and bring a bright future to this city. Let’s do it! 💪🏼 @LUFC pic.twitter.com/yFSOCHPWH5