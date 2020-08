V živo: Messi ponoči podpisal za Cruzeiro, zdaj ga pošiljajo k Ronaldu

Potem ko je vratarju Claudiu Bravu pri Manchester Cityju potekla pogodba, se nekdanji čuvaj mreže Barcelone seli v Betis, poroča As. Trener Manuel Pellegrini si ga že dalj časa želi, zdaj, ko se ga da dobiti brez odškodnine, pa je postal zanimiv tudi za klub iz Seville.

📰 (AS)



Real Betis are set to complete the signing of ex-Manchester City goalkeeper Claudio Bravo.



Bravo, who became a free agent after leaving City at the end of the 2019-20 season, will be unveiled at Betis over the weekend.#Transfers pic.twitter.com/aWkHYLBBVE