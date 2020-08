V živo: Ibrahimović vendarle podaljšal, Barcelona ponuja Griezmanna

Potem ko se je Juventus odpovedal uslugam Gonzala Higuaina in potem ko ga je zavrnil Edinson Cavani, so Torinčani potipali še napadalca Barcelone Luisa Suareza. Urugvajec ima na mizi ponudbo, za zdaj pa še ni jasno, kako se zvezdnik odločil. Omenjalo se je tudi odhod v ZDA k Inter Miamiju.

BREAKING: Juventus are very interested in Luis Suarez as their striker and could potentially get him on a free transfer 😱⚪️⚫️



📰 via Di Marzio pic.twitter.com/QeLp7XiXmv