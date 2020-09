Foto: Reuters

Po natanko devetih dneh od objave vesti "Lionel Messi želi zapustiti Barcelono", ki je v športnem svetu odjeknila kot redkokatera v zadnjem času, je nogometnemu portalu Goal.com uspel verjetno največji podvig od obstoja.

Po dneh, urah in minutah takšnih in drugačnih namigovanj o Argentinčevi usodi so glavnega akterja zgodbe dobili pred mikrofon, da je pojasnil svojo plat zgodbe in predvsem sporočil to, kar je najbolj zanimalo vse, predvsem navijače Barcelone.

"Ostajam v Barceloni," je vest, ki se je po svetovnem spletu razširila danes dopoldne, potrdil Messi, a dal – čeprav tega v pogovoru, verjetno po navodilih iz svojega tabora, ni omenil – med vrsticami vedeti, da bo član Barcelone zgolj še eno sezono.

Čeprav ostaja, je razkol z vodstvom kluba zdaj še večji

Foto: Reuters Spomnimo, s kar 634 goli najboljši strelec v zgodovini kluba, ki je spremenil zgodovino Barcelone in ji pomagal do kar 33 lovorik (tudi štirih naslovov evropskega prvaka), je po novem debaklu, ki ga je v ligi prvakov še tretjo sezono v nizu doživel s soigralci (v četrtfinalu je proti Bayernu Münchnu izgubil z 2:8), Messi očitno obupal nad tem, da bo ob zgrešeni športni politiki na čelu s predsednikom Josepom Mario Bartomeujem lahko s Katalonci uspešen, zato je zahteval odhod.

Prejšnji torek zvečer je v klub poslal faks z zahtevo po predčasnem odhodu iz kluba, ki naj bi si ga ob famozni pogodbi, v kateri naj bi bili zapisani dve klavzuli (prva je ta, da ima po koncu vsake sezone možnost, da odloča o svoji prihodnosti, druga pa ta, da lahko odide le ob plačilu odkupne klavzule v višini 700 milijonov evrov), lahko privoščil.

Potem pa se je zgodilo različno tolmačenje besed, zapisanih v pogodbi. Pri Barceloni so vztrajali pri tem, da bi moral odločitev o svoji prihodnosti sporočiti do 10. junija letos. Messijevi so prepričani, da bi se to zaradi specifične sezone, ki se je zaradi pandemije novega koronavirusa zavlekla globoko v avgust, lahko zgodilo pozneje.

Po sestankih predsednika Barcelone in očeta argentinskega nogometnega zvezdnika, Jorgeja Messija, ki so se ob velikem zanimanju svetovne javnosti zgodili ta teden, pa so v Messijevem taboru očitno ugotovili, da bi lahko spor rešili zgolj tako, da bi ga prenesli na sodišče.

Foto: Reuters

Ostaja zato, ker z Barcelono nikoli ne bi šel na sodišče

"Z Barcelono nikoli ne bi odšel na sodišče, zato ostajam tukaj," je v pogovoru za Goal.com potrdil Messi in razveselil na stotine milijonov navijačev Barcelone z vsega sveta.

Zagotovo tudi njenega novopečenega trenerja, Nizozemca Ronalda Koemana, ki ga je na treningih Barcelone, s katerimi so Katalonci začeli ta teden, pogrešal. Zdaj se bo to spremenilo. Messi naj bi se vrnil na treninge Barcelone in se normalno začel pripravljati na novo sezono.

Kaj vse je povedal v ekskluzivnem pogovoru s portalom Goal.com, v katerem je sploh prvič od začetka sage glede odhoda iz Barcelone nagovoril javnost (pred tem se ni javil nikjer, niti na svojih kanalih na družbenih omrežjih), pa si lahko preberete spodaj.

O čem vse je Lionel Messi govoril v intervjuju za Goal.com?

O tem, zakaj je želel oditi:

"Na stvari sem gledal s tega zornega kota, da hočem igrati na najvišji ravni, osvajati lovorike in biti konkurenčen v ligi prvakov. Lahko zmaguješ ali izgubljaš, a moraš biti konkurenčen. Ne pa, da se ti dogaja, kar se nam je zgodilo v Rimu, Liverpoolu, Lizboni. Ti porazi so mi dali misliti in odločil sem se, da želim drugam, a ni bil samo poraz proti Bayernu tisto, kar je odločilo. O odhodu sem razmišljal že dlje časa.

Vsem v klubu s predsednikom na čelu sem povedal, da želim oditi. Skozi vse leto sem jim govoril, da je čas za spremembo. Prepričan sem bil, da klub potrebuje nove, mlajše igralce. Mislil sem, da je mojega obdobja v Barceloni konec. Bilo mi je žal, saj sem vedno mislil, da bom kariero končal tukaj."

Foto: Getty Images

O faksu, ki ga je poslal v Barcelono:

"To je bila zgolj uradna potrditev tega, da si želim oditi. Ni šlo za to, da bi šel proti klubu, ampak sem samo želel sporočiti, da si želim oditi. Če faksa ne bi poslal, potem je verjetno jasno, da bi samodejno ostal še eno sezono."

O tem, zakaj ostaja v Barceloni:

"Bil sem prepričan, da lahko odidem brez odškodnine. Predsednik je vedno govoril, da po koncu vsake sezone lahko sam odločam o svoji prihodnosti. Zdaj pa pravijo, da se nisem oglasil do 10. junija, a resnica je taka, da smo bili takrat sredi sezone in sredi groznega obdobja, ki ga je povzročil novi koronavirus.

Zaradi tega bom ostal v klubu. Predsednik je rekel, da lahko odidem samo v primeru, da kdo odšteje 700 milijonov evrov, kar pa je nemogoče. Lahko bi odšli na sodišče, a sam nikoli ne bi storil kaj takega, da bi tožil klub, ki ga ljubim in mi je dal vse, kar imam, od prvega dne, ko sem prestopil njegov prag."

Foto: Reuters

O predsedniku Josepu Marii Bartomeuju:

"Predsedniku sem rekel, da želim oditi. Vedno mi je govoril, da bo tako, kot si želim. Zdaj lahko ugotovim, da ni držal besede. Vedno je govoril, da se bomo o tem pogovorili, ko bo čas za to. Očitno je govoril s figami v žepu."

O letu, ki je za njim:

"Težko leto je za nami. Zelo sem trpel. Na treningih, na tekmah in v garderobi. Bilo mi je zelo težko, zato sem razmišljal o novih izzivih."

Foto: Reuters

O Barceloni:

"Barcelona je klub mojega življenja. Tukaj sem si ustvaril življenje. Barcelona mi je dala vse in jaz sem dal vse njej. Nikoli nisem niti pomislil na to, da bi klub spravil na sodišče.

Ljubim Barcelono. Nikjer na svetu ni boljšega življenja, a vseeno. Imam pravico, da sam odločam o svoji prihodnosti in svojem življenju. Iskal sem nove cilje in nove izzive, a vseeno bi se prej ali slej vrnil v Barcelono. Tukaj imam vse.

Moji sinovi, moja družina. Tukaj so odraščali. Nič ni bilo narobe s tem, da sem hotel oditi. Potreboval sem nekaj takega, to je potreboval tudi klub in mislim, da bi bilo to najbolje za vse."

O tem, kako se je odzvala njegova družina:

"Ko sem novico o tem, da želim oditi, sporočil svoji ženi in otrokom, je bilo brutalno. Vsi so začeli jokati. Otroci so rekli, da ne želijo zapustiti Barcelone in nočejo menjati šole."

Foto: Reuters

O svojih sinovih:

"Mateo je še vedno zelo majhen in ne ve, kaj pomeni selitev. Kaj pomeni to, da spremeniš okolico. Thiago je malo starejši. Marsikaj je slišal, zato me je spraševal, kaj se dogaja. Nisem si želel, da bi vedel, kaj se dogaja. Jokal je in me prosil, naj ostanemo. Zelo je težko. Zelo, zelo težko.

Težko je razumeti takšne stvari. Enostavno se mi je zgodilo. Odločitev ni bila lahka, a sem se tako odločil."

O svoji ženi:

"Moja žena me je, čeprav ji ni bilo lahko, podpirala pri moji odločitvi."