Neverjetni Messi, zdaj je sam rekorder po številu golov za eno ekipo

Izenačenje rekorda je Lionel Messi dosegel pred dnevi, ko je Barcelona igrala z Valencio 2:2. Argentinec sicer ni najbolje izvedel enajstmetrovke, saj je vratar njegov strel ubranil, toda odbito žogo je Messi vendarle pospravil v mrežo. To je bil zanj že 643. zadetek v dresu blaugrane, za izenačenje rekorda mu je takrat čestital tudi slavni Pele.

"Zelo te občudujem, Messi. Zgodbe, kot je najina, o že tako dolgi ljubezni do istega kluba so v nogometu žal vse bolj redke, zato še bolj občudujem tvojo zgodbo pri Barceloni," je Pele takrat sporočil na Instagramu.

Pele je toliko golov dosegel med letoma 1957 in 1974 v dresu Santosa.

Messi pa je sinoči mejnik postavil na 644 golov. Po podaji Pedrija je premagal vratarja Valladolida Jordija Masipa in z golom v 65. minuti potrdil zmago Barce, ki se po slabem začetku sezone vendarle počasi prebija na mesta pri vrhu španske lige.

"Ko sem začel igrati nogomet, nisem razmišljal o tem, da bi rušil rekorde. Še manj pa, da bom postavil takšnega, kot sem ga zdaj," je po tekmi na Instragramu sporočil Messi.

Pri tem ni pozabil na vse, ki so mu pomagali do te izjemne številke. "Lahko se le zahvalim vsem, ki so mi pomagali v vseh teh letih. Soigralcem, družini, prijateljem in vsem, ki me podpirate vsak dan," je dodal argentinski zvezdnik.

Statistiki so našli še eno zanimivo podrobnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Skupno je Messi do zdaj za Barco odigral 749 tekem, povprečje doseženih 644 zadetkov pa pomeni, da je zadel enkrat na 1,16 tekme. Pri Peleju je podatek podoben, 757 tekem in 643 golov pomeni v povprečju en zadetek na 1,17 tekme.

Že zdavnaj presegel vse mejnike

Messi je seveda že zdavnaj, še preden se je podal v lov na Pelejev rekord, presegel vse klubske mejnike in tudi tiste v španski ligi.

Je najboljši strelec v zgodovini Barce, Cesar Rodriguez je na drugem mestu z 230 goli, najboljši strelec v španski ligi s 451 zadetki (drugi je Cristiano Ronaldo s 311), pa tudi igralec, ki ima z Barco največ lovorik - 34.

Pele pa je še vedno pred Messijem po številu reprezentančnih zadetkov, s 77 goli za Brazilijo je najboljši strelec v Južni Ameriki, Messi pa je za Argentino dosegel 71 golov.