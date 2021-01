Iz Milana v London, iz Londona v Pariz? (Ne)jasna usoda padlih Tottenhamovih zvezd.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tottenham bi vrnil Eriksena in prodal Allija

Potem ko so se mu pri milanskem Interju odrekli, naj bi bil danski zvezdnik Christian Eriksen blizu vrnitve v Tottenham. Od tam vleče njegovega nekdanjega londonskega soigralca, ki se je znašel na udaru Joseja Mourinha, Angleža Deleja Allija. Pri PSG bi lahko spet združil moči z Mauriciem Pochettinom.

Dele Alli in Christian Eriksen iz časov, ko sta uspešno sodelovala pri Tottenhamu. Foto: Reuters

Pisali smo že o tem, da je Christian Eriksen le leto dni za tem, ko je pompozno prišel v Milan, pri Interju odpisan. Pod vodstvom Antonia Conteja se nikakor ne znajde in je izpadel iz vseh njegovih načrtov.

Tudi v vrhu kluba so sporočili, da bo po enem letu štiriletne pogodbe, ki jo je podpisal po lanskem 27 milijonov evrov vrednem prestopu iz Tottenhama, odšel.

Ko je Mauricio Pochettino postal trener PSG, so Danca pričakovano začeli povezovati s selitvijo v Pariz, saj sta pri Tottenhamu odlično sodelovala in leta 2019 zaigrala celo v velikem finalu lige prvakov, toda zdaj z Apeninskega polotoka prihajajo informacije, da je 28-letni vezist precej bližje vrnitvi v Tottenham. Tamkajšnja Gazzeta dello Sport piše, da je Eriksen velika želja zdajšnjega trenerja Londončanov Joseja Mourinha.

Eriksen je za Tottenham med letoma 2013 in 2020 v 305 tekmah zabil 69 golov in prispeval še 89 asistenc. Pri Interju je šlo v ekipi Samirja Handanovića nekdanjemu nogometašu Ajaxa, ki je v Amsterdam iz Danske prišel že s 16 leti, veliko slabše. V 39 tekmah je zadel samo štirikrat, prispeval pa vsega tri asistence.

Bo Alli v Parizu oživel uspešno sodelovanje z Argentincem Mauriciem Pochettinom? Foto: Reuters

Bo spet združil moči s svojim nogometnim očetom?

Eriksenova vrnitev v London bo še verjetnejša, če se bo zgodilo to, da bo Tottenham zapustil Dele Alli. Angleški reprezentant, čigar delnice na nogometnem trgu so še leto ali dve nazaj kotirale zelo visoko, je trenutno v nemilosti Mourinha, saj skoraj ne igra. V tej sezoni je zbral vsega 407 minut igre, od tega komaj 74 v angleškem prvenstvu, zato si nadvse želi oditi.

Odprtih rok bi ga v Parizu sprejel Pochettino. Tudi s tem 24-letnim angleškim vezistom je namreč v Londonu odlično sodeloval. On je bil tisti, ki ga je leta 2015 kot najstnika pripeljal v Tottenham in ga tam izstrelil na elitni angleški nogometni oder.

Alli, danes standarden reprezentant Anglije, ki je bil eden od njenih vidnejših članov ob pohodu na polfinale svetovnega prvenstva leta 2018, je do zdaj za Tottenham zbral 233 nastopov, zabil 64 golov in prispeval 56 asistenc. V tej sezoni je zmogel vsega dva gola in asistenco.

Zgodba o Deleju Alliju iz leta 2017:

