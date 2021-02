Oblakovi zvečer po pomembne točke, Barcelona v prvenstvu še naprej blesti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilno moštvo španskega prvenstva Atletico Madrid Jana Oblaka bo zvečer na gostovanju pri Villarrealu lovil pomembne točke. Oblakovi imajo na lestvici z odigrano tekmo manj tri točke prednosti pred Realom, ki se bo za konec 25. kroga v ponedeljek pomeril z Real Sociedadom. Barcelona je na krilih Lionela Messija, ki se je izkazal z golom in asistenco, v derbiju v soboto v gosteh premagala sosedo na lestvici Sevillo z 2:0.

Katalonci, ki so si privoščili hud poraz na prvi tekmi osmine finala lige prvakov, z 0:2 pa so izgubili tudi v prvi tekmi polfinala domačega pokala prav proti Sevillii, v prvenstvu v zadnjem času blestijo. Izgubili niso že 15 tekem, na zadnjih desetih tekmah pa so kar devetkrat zmagali.

Špansko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 26. februar:

Levante : Athletic Bilbao 1:1 (1:0)

Roger 33./11-m; Garcia 56./11-m Sobota, 27. februar:

Eibar : Huesca 1:1 (0:0)

Diop 83.; Ramirez 81. Sevilla : Barcelona 0:2 (0:1)

Dembele 29., Messi 85. Alaves : Osasuna 0:1 (0:0)

Barja 77. Getafe : Valencia 3:0 (1:0)

Arambarri 39., Mata 55., Alena 87. Nedelja, 28. februar:

Celta Vigo : Valladolid 1:1 (0:0)

Murillo 90.+4; Orellana 70.



16.15 Cadiz – Betis

18.30 Granada – Elche

21.00 Villarreal – Atletico Madrid Ponedeljek, 1. marec:

21.00 Real Madrid – Real Sociedad