Po Oblakovem Atleticu se je opekla tudi Barcelona

Potem ko je vodilni Atletico Madrid Jana Oblaka v 24. krogu španskega prvenstva v soboto izgubil proti Levanteju (0:2), se je v nedeljo opekla še Barcelona. Katalonci so po uspešno izvedeni 11-metrovki Lionela Messija proti Cadizu vodili vse do 89. minute, nato pa so 11-metrovko izkoristili še člani 14. ekipe in iztržili remi. Atletico ima na vrhu le še tri točke več kot zdesetkani Real (ta ima na računu tekmo več), ki je na gostovanju z 1:0 premagal Valladolid, Barcelona na tretjem mestu zaostaja osem točk.

Jan Oblak je tako doživel drugi poraz v sezoni LaLige oziroma prvega po enajstih tekmah v španskem prvenstvu brez poraza. Atletico Madrid je na zadnjih štirih tekmah dosegel le eno zmago; remiziral je doma s Celta Vigo, z Levantejem pa je v štirih dneh (najprej v zaostali tekmi 2. kroga) iztržil le točko oziroma skupno izgubil 1:3.

Jan Oblak je na koncu ostal celo brez obrambe. Oba strela gostov v okvir vrat sta končala za njegovim hrbtom. Foto: Reuters Nogometaši iz Valencie so le dvakrat sprožili na vrata Jana Oblaka. V 30. minuti je Ločan klonil po strelu Joseja Moralesa z roba kazenskega prosta, ki je do mreže dvakrat spremenil smer, drugi zadetek pa so gostje dosegli na prazna vrata, ki jih je Oblak zapustil v 95. minuti ob iskanju izenačujočega zadetka.

Zadetek Jorgeja de Frutosa:

Špansko prvenstvo, 24. krog:

Petek:

Betis : Getafe 1:0 (0:0)

Iglesias 84./11m; R.K.: Carwalho 93./Betis



Sobota:

Elche : Eibar 1:0 (1:0)

Calvo 33.



Atletico Madrid : Levante 0:2 (0:1)

Morales 30., de Frutos 90.+5

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.



Valencia : Celta 2:0 (0:0)

Vallejo 90.+4, Gameiro 90.+8; R.K.: Blanco 64./Celta



Valladolid : Real Madrid 0:1 (0:0)

Casemiro 65.



Nedelja:

Barcelona : Cadiz 1:1 (1:0)

Messi 32./11m; Fernandez 89./11m



Real Sociedad – Alaves

Huesca – Granada

Athletic Bilbao – Villarreal



Ponedeljek:

Osasuna - Sevilla