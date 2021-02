Zmage vodilnih petih klubov, Oblakovi zanesljivo na vrhu

V 23. krogu španskega so zmagali vsi klubi, ki so pri vrhu lestvice. Vodilni Atletico Madrid je z Janom Oblakom v soboto premagal Granado z 2:1, medtem ko je Barcelona ob bleščeči predstavi Lionela Messija s 5:1 odpihnila Alaves. Do nove zmage je prišla tudi Sevilla, ki je bila z 1:0 boljša od Huesce. V nedeljo sta do polnega izkupička prišla še Real Sociedad in Real Madrid. Prvi je bil z 1:0 boljši od Getafeja, drugi pa je na svojem stadionu z 2:0 premagal Valencio. V ponedeljek je Athletic Bilbao visoko slavil pri Caidzu (0:4).