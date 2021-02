Evropski val selitev zaradi koronavirusa

Na prvih tekmah osmine finala lige prvakov na domačem stadionu ne bodo nastopili RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach in Atletico Madrid. Rdeči biki iz Nemčije, za katere nastopa tudi Kevin Kampl, se bodo proti Liverpoolu zaradi odločitve nemške vlade, ki je zaradi proticovidnega protokola do 19. februarja prepovedala vstop vsem tujcem z območij, kjer se pojavljajo mutacije virusa, pomerili na Madžarskem. Dvoboj bo 16. februarja na stadionu Puškaš Arena v Budimpešti, kjer bo osem dni pozneje odigran še dvoboj med Borussio Mönchengladbach in Manchester Cityjem. Atletico Madrid bo z Janom Oblakom v ligi prvakov "gostil" Chelsea v Bukarešti.

Na tekmah šestnajstine finala evropske lige so se zaradi spoštovanja ukrepov v boju proti pandemiji novega koronavirusa zgodile zamenjave štirih prizorišč. Nogometaši Benfice in Arsenala se ne bodo pomerili v Lizboni in Londonu, ampak bo prva tekma odigrana 18. februarja na Olimpijskem stadionu v Rimu, povratna pa teden dni pozneje na stadionu Olympiakosa v Pireju. Molde in Hoffenheim se bosta na prvi tekmi 1/16 finala pomerila v španskem Villarrealu, Real Sociedad pa Manchester Uniteda ne bo pričakal v San Sebastianu, ampak v Torinu v Italiji.