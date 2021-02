Kampl bo igral v Budimpešti

Nogometaši Leipziga, ekipe Slovenca Kevina Kampla, in Liverpoola bodo prvo tekmo osmine finala lige prvakov namesto v Nemčiji igrali v Budimpešti. Razlog za to je odločitev nemške vlade, ki je zaradi proticovidnega protokola do 19. februarja prepovedala vstop vsem tujcem z območij, kjer se pojavljajo mutacije virusa, poroča agencija Reuters.

Tekma na stadionu Puskas bo 16. februarja.

"Evropska nogometna zveza se želi zahvaliti Leipzigu in Liverpoolu za njuno pomoč pri rešitvi težave in seveda tudi madžarski nogometni zvezi za podporo in dovoljenje, da se tekma igra v Budimpešti," so v sporočilu za javnost zapisali pri Uefi.