Oblakovi so izgubili dve točki, a so še vedno trdno v vodstvu

Luis Suarez je zabil še 15. in 16. prvenstveni sezoni iz dveh strelov Atletica v nasprotnikova vrata. Podobno učinkoviti so bili tudi gostje. Oba gola za Madridčane je zabil najboljši strelec prvenstva Luis Suarez, Jan Oblak pa je tokrat prejel dva gola iz dveh strelov v okvir njegovih vrat. Foto: Reuters

Atletico Madrid je z Janom Oblakom v zadnji tekmi 22. kroga španskega prvenstva na svojem stadionu z 2:2 remiziral proti Celti in izgubil dve točki, a je še vedno zanesljivo prvi. Pred drugouvrščeno Barcelono ima osem točk prednosti, za nameček pa je odigral tekmo manj. Iz tabora Madridčanov so pred tekmo prišle vesti o novih okužbah z novim koronavirusom. Mariu Hermosu, Joau Felixu in Moussi Dembeleju sta se v karanteni priključila še Thomas Lemar in Hector Herrera.