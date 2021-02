Druga plat Messijeve objestne pogodbe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V luči odmevnega razkritja pogodbe stoletja Lionela Messija o denarju, ki ga zasluži, in denarju, ki ga ustvari. Pa seveda tudi o Barceloni in o tem, da takšni in drugačni nogometni deležniki zagotovo nismo tisti, ki bi morali Argentincu zaradi njegovih objestnih osebnih zaslužkov žugati.

Foto: Guliverimage

Lionel Messi ob vseh spominih in zgodovini, ki jo ustvarja, za Barcelono največ pomeni na igrišču. Ko je oktobra 2004 debitiral v njenem dresu, se je Barcelona ponašala z 61 lovorikami, od teh je bila le ena za naslov evropskega in 16 za španskega prvaka. Danes je bila evropski prvak kar petkrat, španskih naslovov ima 26. Skupaj je Barcelona do zdaj osvojila 95 lovorik. Z Messijem jih je 34, več kot tretjino v 121-letni zgodovini.

Barcelona je, odkar je Messi s 17 leti, tremi meseci in 22 dnevi prvič zaigral v njenem dresu, z njim v postavi dobila 74 odstotkov tekem, ki jih je odigrala, so ugotovili pri organizaciji Opta, specializirani za nogometno statistiko. Brez malega Argentinca v postavi je bila pri zmagah vsega 54 odsotno uspešna.

Ko je v 7. prvenstvenem krogu sezone 2014/15 pod vodstvom Franka Rijkaarda v 82. minuti mestnega derbija z Espanyolom zamenjal strelca edinega gola na tisti tekmi Deca, je bil rekord Španca Cesarja Rodrigueza, z 232 goli najboljšega strelca v zgodovini kluba, star natanko pol stoletja. Messi ga je zrušil v manj kot osmih letih, marca 2012. Danes, devet let pozneje, ga je skorajda potrojil.

Trenutno je pri 650 zadetkih v 755 nastopih. Messi je v klub kot otrok prišel brezplačno. Za Philippa Coutinha, Ousmana Dembeleja, Antoina Griezmanna, Frenkieja de Jonga, Miralema Pjanića in Malcoma je zadnji predsednik Barcelone in najverjetnejši žvižgač v "aferi pogodba stoletja" Josep Maria Bartomeu samo na račun odškodnin odštel skorajda natanko pol milijarde evrov. Petsto in en milijon, če smo izračunali prav.

Skupaj so našteti nogometaši, vsi po vrsti so ofenzivno naravnani, zbrali 378 nastopov in zabili 80 golov. Več kot pol manj, kot jih je v šestih letih igranja za Barcelono zabil Luis Suarez, ki ga je Bartomeu lani poleti iz kluba izgnal po 195 golih v 283 nastopih. Namesto njega pa pripeljal Martina Braithwaita. Danec je v tej sezoni v španskem prvenstvu zadel dvakrat. Urugvajec je s 14 goli v dresu Atletica trenutno najboljši strelec lige, v kateri skupaj z novimi madridskimi soigralci prepričljivo vodi.

Foto: Reuters

Ko je Bartomeu januarja 2014 prišel v klub, ekipa Barcelone pa je bila na vrhuncu moči, je bil Messi del ekipe, v kateri je bila več kot polovica doma vzgojenih igralcev. Nekateri med njimi so se v zgodovino nogometa zapisali za vedno. Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Carles Puyol, Sergio Busquets, Victor Valdes, Pedro Rodriguez, tudi Cesc Fabregas, so bili nosilci ekipe, ki je leto za tem še petič, zadnjič postala evropski prvak. Danes med deseterico nogometašev z največ odigranimi minutami v tej sezoni najdeta le enega, ki prihaja iz nogometne šole Barcelone, Jordija Albo. Pa še ta je na Camp Nou prišel po obvozu. Po tem, ko se je uveljavil v majici Valencie. Večine zgoraj naštetih legendarnih akterjev najsijajnejših dni nogometne zgodovine Barcelone ni več niti blizu kluba. Čeprav tega niso hoteli, so ga zapustili.

Ob 650 golih, ki jih je Messi zabil za Barcelono, je prispeval še 284 asistenc. Odkar je v sezoni 2007/08 zablestel s 38 goli in postal udarni član Barcelone, je bil neposredno, z golom in asistenco, vpleten pri skoraj polovici vseh njenih golov.

Ne pozabimo niti šestih zlatih žog, ki jih je Camp Nou prinesel. Sicer individualnih nagrad, ki pa so za identiteto največjih evropskih klubov vse prej kot nepomembne. Vprašajte predsednika Reala Florentina Pereza. Barcelona je z 12 zlatimi žogami na vrhu lestvice. Pred Messijem, eno v njegovem obdobju je Kataloncem prinesel tudi Ronaldinho, je bila s petimi zlatimi žogami skupaj z Bayernom in Realom na tretjem mestu. Za Juventusom in Milanom.

Bartomeu je medtem menjaval trenerje, kopičil dolgove, novembra 2017 pa poskrbel za podpis očitno najdonosnejše pogodbe v zgodovini športa in v njej zapisal tudi klavzulo o možnosti Messijevega odhoda brez evra odškodnine po koncu vsake sezone, pa ga potem lani poleti izigral in moral nekaj tednov pozneje po "vstaji" navijačev sam zapustiti klub.

Razkritje Messijeve skrivne pogodbe se je, zagotovo nenaključno, zgodilo le nekaj dni za tem, ko je luč javnosti ugledala katastrofalna finančna slika Barcelone, ki jo je zakuhal Bartomeu. Več kot milijarda, od tega skoraj tri četrtine kratkoročnih dolgov, v Barceloni najavlja hude čase.

Toda Barcelona je tudi danes najbolj donosen klub na svetu. V prejšnji teden objavljenem poročilu finančne hiše Deloitte piše, da je Barcelona po prihodkih v sezoni 2019/20 še vedno evropska številka ena. V njeno blagajno se je prejšnjo sezono zlilo 715 milijonov evrov. Proračun v sezoni pred tem je bil rekorden, znašal je 990 milijonov evrov. Če ne bi bilo pandemije novega koronavirusa, bi moral iti po takratnih finančnih napovedih letos krepko čez milijardo.

Foto: Guliverimage

Tak je oziroma bi bil predvsem zaradi Messija. Danes, ko denar očitno najbolj plačanega športnika na svetu secirajo v Španiji, Argentini in še marsikje drugje, lahko najdete tudi veliko analiz. Vse pravijo enako. Messi z Barcelono zasluži veliko manj, kot ona zasluži z njim. Marc Ciria, Josep Fabra in Ivan Cabaza, trije priznani španski finančniki, so v analizi, objavljeni v španskem časopisu Marca, ugotovili, da je Messi od zadnjega podpisa pogodbe leta 2017, ne vključujoč to sezono, Barceloni neposredno prinesel krepko prek 600 milijonov evrov. Ustvaril je tretjino klubskega proračuna. Barcelona jih je medtem na njegov bančni račun nakazala manj kot 400.

Pogodbe za prijateljske tekme, s katerimi Barcelona pošteno služi, seveda niso iste z Messijem ali brez njega. Razlika je več kot 50 odstotna. Podobno velja tudi za bogate sponzorske pogodbe, ki jih Katalonci podpisujejo. Potem so tu še vstopnice in nogometni turizem, ki ga prinašajo obiski navijačev z vsega sveta. S tem, da so videli Messija, bi se radi pohvalili milijoni po svetu. Še nekajkrat občinstva toliko njegove gole občuduje prek drugih kanalov. Gledajo Messija, ob njem pa vidijo vso Barcelono in reklame, ki jih ta ponuja. Družbena omrežja? Barcelona ima na Instagramu 94 milijonov sledilcev. Messi jih ima skorajda enkrat več, 181 milijonov.

To, da bo Messi v štirih letih zaslužil 555 milijonov evrov, kar znese skoraj 400 tisoč evrov na dan, je seveda objestno, ampak Argentinec z Zahovićevo številko na hrbtu je samo vrh industrije, ki smo jo vsi skupaj ustvarili. Ob vsaki besedi, ki jo na temo nogometa izrečemo ali zapišemo. Ob vsakem utrinku, ki ga na televizijskem ali kateremkoli od številnih drugih ekranih vidimo. Pa seveda tudi s takšnimi in drugačnimi nakupi, ki jih, posredno ali neposredno, ponuja nogomet. Tudi s prodajo dresov, seveda. Za konec morda še tole: Barcelona s tega naslova na leto zasluži 25 milijonov evrov. Na osmih od desetih dresov, ki jih proda, je na hrbtni strani izpisana številka 10.