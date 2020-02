Nova afera, ki pretresa Barcelono. In je precej bizarna.

Poškodbe, menjave trenerjev, neprepričljiva igra in rezultati, prepiri na očeh javnosti in zdaj še to. Nekateri katalonski mediji trdijo, da so v klubskem vodstvu Barcelone prek raznih družabnih omrežij načrtno omalovaževali nasprotnike zdajšnjega predsednika Josepa Mario Bartomeuja. Tudi prvega zvezdnika Lionela Messija. Tako bizarne obtožbe so naletele na velik odziv in poskrbele, da so se z izjavo za javnost ekspresno oglasili tudi v klubu.

Že nekaj časa je jasno, da pri Barceloni ni vse tako, kot bi moralo biti. Za štirimi stenami se na Camp Nouu dogaja marsikaj, precej stvari pa je v zadnjem času ušlo tudi v javnost. Za to so, med drugim, poskrbeli kar nekateri glavni akterji sami. Precej sveža je afera športnega direktorja Erica Abidala, ki je za odslovitev prejšnjega trenerja Ernesta Valverdeja obtožil kar igralce in poskrbel za buren odziv Lionela Messija, po katerem so govorice o tem, da utegne najboljši strelec Barcelone po koncu sezone zapustiti klub, postale glasnejše, kot so kadarkoli bile.

Da z vodenjem predsednika Josepa Marie Bartomeuja, tako kot številni navijači Barcelone, Argentinec najverjetneje ni najbolj zadovoljen, je jasno že nekaj časa. Po vseh spodrsljajih zdajšnjega predsednika, ki je na čelo enega največjih nogometnih klubov na svetu prišel januarja 2014 - v oči bodejo predvsem številni astronomski nakupi, ki se niso obnesli, in tudi prodaja Neymarja - , je njun odnos že nekaj časa ohlajen. V tej luči zagotovo ne pomagajo šokantne trditve, ki so v teh dneh močno odjeknile v Španiji in tudi drugod po svetu.

Javna skrivnost je, da se zdajšnji predsednik Barcelone (levo) in Lionel Messi (v sredini) ne razumeta najbolje. Foto: Reuters

SER Catalunya: Pri Barceloni načrtno blatijo svoje legende

Radijska postaja SER Catalunyja je namreč v ponedeljek v javnost poslala informacije o tem, da so v vodstvu Barcelone podjetju I3 Ventures, s katerim sodelujejo, plačali, da je prek več sto računov vplivnežev na različnih družabnih omrežjih poskrbelo za omalovaževanje vseh, ki niso na strani zdajšnjega predsednika Bartomeuja in črnili njihovo podobo. Med njimi tudi legendi, ki sta v času njegovega predsedovanja zapustila klub, Andresa Iniesto in Xavija Hernandeza, pa seveda tudi Messija.

Ob takšnih obtožbah se seveda zdi, da je v Barceloni dokončno počilo, v ključnem trenutku sezone pa je prav mogoče, da so bile v javnost spravljene načrtno, a po drugi strani se niti ne zdijo tako nemogoče. V vsakem primeru so v vrste Barcelone, ki je trenutno drugouvrščena v španskem prvenstvu s tremi točkami zaostanka za Realom, prihodnji teden pa jo čaka prva tekma osmine finala lige prvakov proti Napoliju, vnesle dodaten nemir, zato ne čudi, da so se z izjavo za javnost takoj v ponedeljek javili v Barceloni in jih pričakovano ostro zanikali.

Izjava za javnost Barcelone:





2. I3 Ventures, s katerim sodelujemo, z omenjenimi računi nima nobenih povezav. Če bomo izvedeli, da je resnica drugačna, bomo pogodbo z njim takoj prekinili in sprožili potrebne postopke.



3. Pri Barceloni potrjujemo, da imamo z omenjenim ponudnikom sklenjeno pogodbo o spremljanju družabnih medijev z namenom analize tako pozitivnih kot negativnih sporočil o našem klubu.



4. S takšnim sodelovanjem želimo v klubu ohraniti svoj ugled kot tudi ugled ljudi, ki so povezani s klubom.



5. V klubu zahtevamo takojšnji preklic omenjenih zapisov. Sprožili bomo pravni postopek proti vsem, ki so vpleteni v to.

FC Barcelona statement

