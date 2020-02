Besede nekdanjega direktorja, ki so vnesle nemir v Barcelono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Se lahko zgodi nepredstavljivo in navijači Barcelone ostanejo brez svojega idola Lionela Messija? Foto: Reuters

"Ni nemogoče, da bo zapustil Barcelono," je v intervjuju za Rai Radio 1 povedal Ariedo Braida, nekdanji športni direktor Barcelone, in še dodatno podkrepil strah, da bodo ostali brez Lionela Messija, ki je med navijači Kataloncev v zadnjem času večji, kot je kadarkoli bil.

"Je odličen, neverjeten nogometaš, ki je v Barceloni že od 13. leta in je klubu dal marsikaj. Gre mu odlično. Verjamem, da mu ne bi bilo lahko oditi, a se tudi to lahko zgodi. Ni nemogoče, da bo odšel," je nekaj olja na ogenj, ki je ob številnih spodrsljajih vodilnih ljudi Barcelone nastal, prilil Ariedo Braida in med navijače Barcelone vnesel nemir.

"Mislim, da bi lahko skupaj odlično sodelovala. Oba sta odlična nogometaša, zato bi zlahka igrala skupaj," je še povedal 73-letni Italijan, dolgoletni športni direktor Milana, pri katerem je med letoma 1986 in 2013 osvojil kar pet naslovov evropskega prvaka, in odprl možnost, da bi se Lionel Messi preselil v torinski Juventus k Cristianu Ronaldu, o čemer se je prav tako pisalo v zadnjih dneh.

Govorice, ki so vrelišče dosegle prejšnji teden

Ariedo Braida je eden snovalcev super uspešnega obdobja Milana. Foto: Getty Images Braida, ki je bil športni direktor Barcelone leta 2015, ko je z njo prišel še do svojega šestega naslova evropskega prvaka v tej vlogi, se je v omenjenem intervjuju tako dotaknil teme, ki med navijači Barcelone ni dovoljena, a se o njej govori že nekaj časa. Predvsem od takrat, ko je postalo jasno, da ima najboljši strelec v zgodovini Barcelone v pogodbi klavzulo, po kateri lahko klub zapusti po koncu vsake sezone.

Govorice o njegovem morebitnem odhodu so še glasnejše postale po dogajanju v zadnjem času, ko so se v klubu precej netaktno poslovili od prejšnjega trenerja Ernesta Valverdeja in na njegovo mesto postavili Quiqueja Setiena.

Eksplodirale so prejšnji teden, ko se je Messi zapletel v javno obračunavanje z zdajšnjim športnim direktorjem Ericom Abidalom in s tem seveda izrekel tudi nezaupnico predsedniku Barcelone Josepu Marii Bartomeu.

V nedeljo se je izkazal s tremi asistencami pri zmagi nad Betisom s 3:2. Foto: Reuters

Lovorik kot listja, letos lovi (samo) še dve

Messi je do zdaj za Barcelono zabil kar 622 golov, z njo pa osvojil kar deset naslovov španskega prvaka in bil z njo štirikrat tudi evropski prvak. Nazadnje leta 2015, ko je bil v klubu Braida.

Barcelona, ki brani naslov, je po 23 odigranih tekmah v španskem prvenstvu trenutno na drugem mestu s tremi točkami zaostanka za Real Madridom. V nedeljo ji je s hat-trickom asistenc zmago s 3:2 na vročem gostovanju pri Betisu prinesel prav Messi.

S soigralci je Argentinec sicer prejšnji teden, tako kot Real, po nesrečnem porazu v Bilbau proti Athleticu izpadel iz lova na pokalno lovoriko, medtem ko ga prva tekma osmine finala lige prvakov proti Napoliju čaka že čez dva tedna.