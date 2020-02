Dan po nevihti orkan. Bo Lionel Messi zapustil Barcelono?

Eric Abidal kljub kritikam na njegov račun in ostrih puščicah, ki jih je v njegovo smer poslal Lionel Messi, ostaja športni direktor Barcelone, a je jasno, da v garderobi in tudi drugje, tako kot še kdo v vrhu kluba, nima več prave podpore. Zaradi tega ne preseneča, da se navijači Barcelone spet bojijo, da bi ostali brez svojega najpomembnejšega akterja v zgodovini kluba.

Dan po nevihti in burnem dogajanju po odmevnem intervjuju Erica Abidala, po katerem se je z ostrimi kritikami na njegov račun odzval Lionel Messi, je jasno, da bo Francoz ostal na mestu športnega direktorja Barcelone. V sredo je kar dve uri sestankoval s predsednikom kluba Josepom Mario Bartomeu, ki ga je opozoril na to, da je naredil napako, a mu hkrati izrekel zaupnico. Še pred tem se je prvi mož Barcelone v telefonskem pogovoru bojda pomenil tudi z Messijem, ki naj bi bil pripravljen pozabiti na zaplete in iti naprej.

Argentinec je po odzivu, v katerem je Abidala javno okrcal zaradi pranja umazanega perila v javnosti, sicer dobil polno podporo soigralcev v garderobi, ki so veseli, da se je postavil zanje in se vedel kapetansko. Sredin trening pred današnjo tekmo četrtfinala španskega kraljevega pokala v Bilbau proti Athleticu, ki je bil za javnost odprt le 15 minut, je sicer minil brez posebnosti, a bolj kot trening navijače in nogometno javnost zanima, kaj Messijeve besede pomenijo za njegovo prihodnost.

Septembra lani je rekel: Klavzula in denar mi ne pomenita nič

"Klavzula v pogodbi in denar mi ne pomenita prav nič. Najbolj pomembno je, da verjamem v projekt, ki ga imamo v klubu," je Messi lani septembra govoril v intervjuju, v katerem je razkril famozno klavzulo v pogodbi Barcelone, v kateri piše, da lahko po koncu vsake sezone zapusti Camp Nou. Takrat je govoril tudi o tem, da bi bil navdušen nad povratkom Neymarja in ob tem dodal, da se mu zdi, da v vodstvu kluba niso naredili dovolj.

Argentinec ni in ne more biti zadovoljen s politiko Barcelone v zadnjem času. Foto: Getty Images

Od takrat se je v klubu zgodilo še marsikaj, kar mu ni bilo pogodbu. Predvsem poteze tistih, ki vodijo športno politiko, so bile precej čudne. Barcelona je namesto Neymarja za 120 milijonov evrov kupila Antoina Griezmanna, ki pa se v Kataloniji za zdaj ni znašel najbolje. Potem se je najprej poškodoval Ousmane Dembele, sledila je še huda poškodba Luisa Suareza, a so se Abidal in sodelavci odločili, da pozimi ne bodo nakupovali. Ne samo, da niso nakupovali, celo prodajali so, v Romo poslali mladega napadalca Carlesa Pereza, se igrali z ognjem in se opekli.

Dembele se je tik pred tem, ko bi se moral vrniti na zelenice, spet poškodoval in zaključil sezono, Barcelona pa je pred ključnim obdobjem sezone in številnimi izzivi, ki jo čakajo na vseh frontah (v španskem prvenstvu, ligi prvakov in pokalu), v napadu ostala z zgolj tremi napadalci. Messijem, Griezmannom in komaj 17-letnim Ansujem Fatijem.

Nezadovoljstvo nad klubsko politiko v zadnjih tednih in mesecih javno ni izrazil samo Messi. Že pred njim so to sporočili še nekateri pomembni nogometaši, tudi branilec Gerard Pique in nazadnje hrvaški vezist Ivan Rakitić. Jasno je, da tako oni kot številni navijači Barcelone zdajšnjemu projektu ne verjamejo več in se bojijo, kaj sledi.

Mislite, da bo Lionel Messi res zapustil Barcelono in odšel drugam? Da 31,25% +

Ne 68,75% +

Ne vem, me ne zanima 0,00% +

125 milijonov evrov vredni Francoz odhaja pod nož

Ousmane Dembele je končal sezono. Foto: Reuters



Dvaindvajsetletni zvezdniški napadalec bo šel pod nož še ta mesec, in sicer na Finskem. Podobno operacijo je imel nogometaš, ki se je ravno vračal po dvomesečni odsotnosti zaradi poškodbe, že pred dvema letoma. Takrat je bil odsoten tri mesece in pol. Jasno je, da v tej sezoni ne bo več igral. Zdaj je že več ali manj tudi dokončno znano, da bo Dembele ostal pri devetih nastopih in enemu zadetku, ki jih je zbral v tej sezoni. Francoski zvezdnik, za katerega je Barcelona leta 2017 odštela 125 milijonov evrov, po zadnji poškodbi mišice odhaja na operacijo.Dvaindvajsetletni zvezdniški napadalec bo šel pod nož še ta mesec, in sicer na Finskem. Podobno operacijo je imel nogometaš, ki se je ravno vračal po dvomesečni odsotnosti zaradi poškodbe, že pred dvema letoma. Takrat je bil odsoten tri mesece in pol. Jasno je, da v tej sezoni ne bo več igral.

Spet so se pojavile glasne govorice, da bo odšel

Še bolj kot to jih plaši scenarij o tem, da bi ostali brez svojega najboljšega strelca, ki je najpomembnejši akter v zgodovini kluba, katerega član je od 14. leta. Danes, 21 let, 622 golov, šest zlatih žog in štiri evropske naslove pozneje, pa naj bi prvič resneje razmišljal o tem, da odide iz kluba in zapre vrata za sabo. V zadnjem času mu namreč ni bilo všeč še kar nekaj potez, ki so jih naredili njegovi nadrejeni. Tudi način, na kakršnega so se znebili prejšnjega trenerja Ernesta Valverdeja, ki jim je v dveh letih in pol prinesel dva naslova španskega prvaka, španski pokal in španski superpokal.

Nekateri nogometni romantiki sanjajo o tem, da bosta spet združila moči s Josepom Guardiolo. Foto: Getty Images

Orkan namigovanj, ki so ob njegovem imenu sploh ob razkritju njegove pogodbene klavzule sicer vseskozi prisotna, se je zdaj pričakovano dokončno sprožil. Danes Messija številni mediji tako v Španiji kot drugod po Evropi selijo sem in tja.

Ni presenečenje, kdo se je takoj pojavil kot favorit številka ena. Manchester City, kajpak. Ne samo zaradi tega, ker ima dovolj denarja, da si privošči njegovo plačo, ampak bolj zaradi tega, ker na njegovi klopi sedi možakar, ki je Messija "ustvaril". Josep Guardiola, s katerim sta pred leti super uspešno sodelovala pri Barceloni.

Pet velikanov, ki naj bi si ga lahko privoščili

Pri italijanski Gazzetti dello Sport so se danes v velikem članku pozabavali tudi o tem, kdo bi si Messija lahko privoščil. Za 32-letnega Argentinca naj bi bilo treba odšteti nekje med 50 do 85 milijonov evrov letne plače, ki bi bila – glede na to, da bi lahko v nov klub prišel brez odškodnine – nekoliko višja, kot jo ima sedaj pri Barceloni, ko zasluži nekaj manj kot 50 milijonov evrov na leto.

Pojavila se je celo nora ideja o tem, da bi bila z nekdanjim velikim tekmecem iz njegovih časov pri Real Madridu, Cristianom Ronaldom, soigralca pri torinskem Juventusu. Foto: Getty Images

Ob Manchester Cityju so pri kultnem italijanskem športnem dnevniku kot tiste, ki bi bili finančno sposobni izpeljati tako velik posel, označili še torinski Juventus, PSG, milanski Inter in Manchester United.

Seveda, ideja o tem, da bi Messija nekoč spremljali v kakšnih drugih klubskih barvah kot tistih, na katere prisegajo pri Barceloni, se zdi nepredstavljiva, a res je tudi to, da so mnogi zamahovali z rokami tudi pred letom in pol, ko so se pojavile prve informacije, da utegne Cristiano Ronaldo po devetih letih zapustiti Real Madrid. Bi se lahko zgodilo celo to, da si bosta nogometaša, ki sta zaznamovala zadnjih 12 let svetovnega nogometa, v prihodnosti delila garderobo? Sliši se noro in neverjetno, ampak … Kdo ve.

Kje bi Lionela Messija, če bi res zapustil Barcelono, najraje videli? pri Interju Milanu 0,00% +

pri Juventusu 18,18% +

pri PSG 9,09% +

pri Manchester Cityju 45,45% +

pri Manchester Unitedu 27,27% +

Prestopi, ki so šokirali v preteklosti