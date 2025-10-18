Drugi dan Ljubljanskega tedna mode (LJFW) je v Stekleni dvorani Gospodarskega razstavišča minil v znamenju trajnosti, avtorskih kreacij in močnih sponzorskih poudarkov. Dogajanje se je začelo z okroglo mizo o pozicioniranju srednjeevropske mode v tujini, večerni del pa je bil posvečen izrazitim modnim zgodbam oblikovalcev. Med obiskovalci so se tudi tokrat zbrali številni znani obrazi, med njimi tudi vplivnica Katarina Benček, ki je s svojim modnim videzom znova pritegnila poglede.

V čokoladnih tonih, ki po njenem mnenju najbolje ponazarjajo jesen, je Katarina Benček blestela v elegantnem, a hkrati sproščenem stajlingu. "Jesen mi je všeč, ker je to čas, ko lahko oblečem svoj najljubši kos, plašč. Pričakujem, da bom kaj primernega videla tudi na pisti. Sicer pa mi je všeč ta vrvež na LJFW," je povedala za medije med obiskom drugega dne modne prireditve.

Katarina Benček in Marko Pavlović sta zasijala na tednu mode. Foto: Sandi Fišer

Modni večer je otvorila oblikovalka, ki je predstavila svojo kolekcijo plaščev, kos, ki je eden ključnih za letošnjo jesen. "Navdih za kolekcijo je bila ženska, ki vedno znova tarna, da ne najde lepega plašča," je povedala za Siol.

Kolekcija je zato zasnovana kot poklon brezčasni eleganci, v ospredju pa so osnovne barve, kot so črna, siva in kamelja, kakovostni materiali ter prečiščeni, a ženstveni kroji. "Plašč je bazni kos vsake garderobe, zato sem želela ponuditi izbor različnih krojev in dolžin, vsak z unikatnim detajlom. Trend letos narekuje kakovostne, osnovne kose, ki jih lahko ženske dopolnijo z modnimi dodatki, te je za to priložnost ustvarila moja hči Žani Luisa," je še dodala oblikovalka, ki je pri tokratni kolekciji sodelovala tudi s stilistom Timotejem Roscem, obutev pa zasnovala v sodelovanju s Kopitarno Sevnica.

Maja Štamol navdušila s svojo kolekcijo plaščev. Foto: Jure Makovec

Na pisti so se zvrstile še kolekcije Patricie Pie, Renate Bedene, PRINCIP for Akinoracelin, Timoteja Bistana, NATASAHRUPIC, Simone Kogovšek in Lana Krebsa, ki so skupaj predstavili raznolikost sodobne slovenske in regionalne mode. Posebno pozornost so pritegnile tudi partnerske revije, med njimi Heineken Select, kjer so se predstavili mladi oblikovalci iz ECO natečaja “From Waste to Beauty” z Mateo Benedetti na čelu, ter kolekcija MASS jesen–zima 2025/26, ki je poudarila udobje, funkcionalnost in drzno barvno paleto.

Večer se je končal s Heineken After Partijem, kjer so se obiskovalci, oblikovalci in vplivneži družili ob glasbi in kreativnem vzdušju, ki je že napovedalo modno obarvano soboto v znamenju čezmejnega sodelovanja in umetniških presežkov.

