Kdo bi si mislil ... Le dve uri po Realu izpadla še Barcelona!

Real Madrid, ki vodi v prvenstvu, je doživel šok pred domačimi navijači in izgubil proti Real Sociedadu, pri katerem kot posojen igra tudi njegov nogometaš, še en norveški čudežni deček nogometa Martin Odegaard, ki je k Realu kot 16-letnik leta 2015 z Norveške prišel z etiketo najbolj nadarjenega nogometaša v zgodovini nogometa, a je za Madridčane od takrat zbral le dva nastopa. V tej sezoni igra za Real Sociedad in spada med najboljše posameznike španskega prvenstva.

Da je v odlični formi, pa je ta danes 21-letni vezist dokazal tudi tokrat, saj je kot prvi zatresel mrežo svojega kluba in namignil, v katero smer se utegne obrniti dogajanje na Santiagu Bernabeu. Ko je z dvema goloma na začetku drugega dela navdušil še en zelo nadarjen Skandinavec, 20-letni Alexander Isak, pa so varovanci Zinedina Zidana zaostajali že z 0:3 in potem tudi z 1:4. Poraz so z dvema goloma uspeli ublažiti v zaključku tekme, a jim kaj več kot minimalnega poraza ni uspelo iztržiti.

Nov šok za Barcelono, Williams osrečil Bilbao

Lionel Messi je z Barcelono izpadel že v četrtfinalu pokalnega tekmovanja. Foto: Reuters Kot zadnji so se v polfinale uvrstili nogometaši Athletica. Navijače je v Bilbau dvignil na noge Inaki Williams, ko je zadel v polno v tretji minuti sodnikovega podaljška in odločil zmagovalca.

Baski so slavili sladko zmago (1:0), Katalonci pa prejeli novo zaušnico, katere se po sporu med športnim direktorjem Ericom Abidalom in prvim zvezdnikom Lionelom Messijem, po katerem so se razširile govorile o tem, da bi lahko Argentinec po koncu sezone zapustil Camp Nou, zagotovo ne bodo razveselili.

Trener Quique Setien je doživel nov udarec. V prvenstvu zaostaja tri točke za belimi baletniki, v prvem pokalnem nastopu na stolčku Barcelone pa je izgubil brez doseženega zadetka in razočaral navijače. Na stadionu San Mames je bila Barcelona najbližje zadetku v 71. minuti, ko se je po strelu Antoina Griezmanna izkazal domači vratar Unai Simon, čuvaj mreže domačih pa je v zadnji minuti rednega dela ubranil še nevaren strel Messija.

Athletic je osvojil pokal že 23-krat, od zadnje lovorike pa je minilo že 36 let (1984).