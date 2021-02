Kocka je padla. Najboljši nogometaš desetletja je Messi.

Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) je danes objavil ime najboljšega nogometaša zadnjega desetletja. To je postal Lionel Messi, ki je za las premagal koga drugega kot Cristiana Ronalda.

Pri Mednarodnem inštitutu za nogometno zgodovino in statistiko so pri izboru upoštevali dosežke nogometašev med letoma 2011 in 2020, za najboljšega pa so glasovali predstavniki vseh 150 članic IFFHS. Končnih rezultatov štetja glasov pri IFFHS še niso razkrili, so pa zapisali, da je bilo v boju za zmago napeto do zadnjega.

Takoj za Lionela Messija, ki je v upoštevanem obdobju igral za Barcelono in Argentino, se je razvrstil Cristiano Ronaldo, ki je ob Juventusu in Portugalski v tem času igral še za Real Madrid. Na tretjem mestu je pristal španski veteran in nekdanji Messijev soigralec pri Barceloni Andres Iniesta. Četrti je še en nekdanji zvezdnik Barcelone, ki zdaj navdušuje v majici PSG, Brazilec Neymar, na petem mestu pa kot najboljši branilec dolgoletni steber obrambe Real Madrida in španske reprezentance Sergio Ramos.

Šesti najboljši nogometaš preteklega desetletja je Nemec v vratih Bayerna Münchna Manuel Neuer, sedmi je njegov klubski soigralec, poljski golgeter Robert Lewandowski, osmi kot drugi najboljši vratar veteran Juventusa in nekdanji dolgoletni italijanski reprezentant Gianluigi Buffon, deveti zimzeleni Šved, ki tudi pri 39 letih navdušuje v majici Milana Zlatan Ibrahimović, na desetem mestu pa je končal edini dobitnik zlate žoge v zadnjem obdobju, ki ni Messi ali Ronaldo, Hrvat Luka Modrić.

Najboljši nogometaši desetletja (od 2011 do 2020) po izboru IFFHS:

1. Lionel Messi (Argentina)

2. Cristiano Ronaldo (Portugalska)

3. Andres Iniesta (Španija)

4. Neymar (Brazilija)

5. Sergio Ramos (Španija)

6. Manuel Neuer (Nemčija)

7. Robert Lewandowski (Poljska)

8. Gianluigi Buffon (Italija)

9. Zlatan Ibrahimović (Švedska)

10. Luka Modrić (Hrvaška)