Messi se je odločil, kje bo nadaljeval kariero

Medtem ko Lionel Messi, ki je v zadnjem obdobju v odlični formi, o svoji prihodnosti molči kot grob, pa so se z njo danes pozabavali pri Marci. Španci, ki so še pred tremi tedni pisali, da je Argentincu dokončno prekipelo in bo po koncu sezone po izteku pogodbe skoraj zagotovo zapustil Barcelono, so zdaj zgodbo obrnili na glavo. Trdijo, da bo najboljši strelec v njeni zgodovini tudi v sezoni 2021/22 nosil dres Barcelone.

Marca se sklicuje na vire blizu Barcelone in Messija, piše pa, da je sloviti Argentinec po novem veliko bližje ostanku. Ob tem naj bi bil Argentinec zelo jezen na PSG, pri katerem že nekaj časa glasno namigujejo, da bi lahko kariero nadaljeval pri njih.

Marca, sklicuje se na vire iz Messijevega tabora, piše, da Argentinec ni v stikih s Parižani, prav tako pa naj bi zavrnil vse predstavnike in menedžerje klubov, ki naj bi si ga želeli.

Da se Messi zagotovo ne pogovarja z morebitnimi novimi delodajalci, pa naj bi zagotavljalo tudi to, da njegovega očeta Jorgeja, ki skrbi za njegovo kariero, že dlje časa ni v Španiji.

Bo Argentinec mlajše nogometaše, komaj 18-letni Pedri je eksplodiral v tej sezoni, popeljal v lepšo prihodnost? Foto: Reuters

Čaka novega predsednika in projekt, ki mu ga bo ta predstavil

Messi, ki je zelo zadovoljen po odhodu Josepa Marie Bartomeuja, verjetno pa se ne pritožuje niti nad najnovejšimi informacijami o aretaciji nekdanjega predsednika Barcelone, naj bi čakal, kdo bo novi predsednik katalonskega nogometnega ponosa, potem pa se dokončno odločil.

Messi naj bi bil pripravljen v Barceloni ostati in biti obraz gradnje novega projekta ob novih okrepitvah in številnih mladih nogometaših Barcelone, ki trkajo oziroma so že potrkali na vrata Barcelone (predvsem Pedri, potem še Ansu Fati, Riqui Puig …).

Od nogometašev, ki naj bi poleti prišli, se omenja njegovega velikega prijatelja, argentinskega napadalca Manchester Cityja Sergia Agüera, nizozemski trio Memphis Depay (Lyon), Georgino Wijnalduma (Liverpool) in Matthijsa De Ligta (Juventus), pa tudi odličnega francoskega branilca Joulesa Koundeja Seville in čudežnega norveškega dečka, ki gole zabija za Borussio Dortmund, Erlinga Haalanda.

Igra v sijajni formi, trenutno je najboljši na svetu

Messi je po slabšem začetku v odlični formi, ki jo kaže predvsem v španskem prvenstvu. Prste je imel vmes pri zadnjih 11 golih, ki jih je zabila Barcelona, v prvenstvu pa je zadel na zadnjih osmih tekmah, ki jih je odigral. Z 19 goli zanesljivo vodi na vrhu lestvice strelcev španskega prvenstva, v vseh tekmovanjih pa je v 32 nastopih zabil 24 golov in prispeval še devet asistenc.

Po mnenju spletne strani Whoscored.com je Messi v tej sezoni z naskokom najboljši nogometaš v najboljših petih evropskih nogometnih ligah.

V zadnjem obdobju je v odlični formi. Na 14 tekmah v letošnjem letu je zbral 14 golov in štiri asistence. Foto: Reuters

Odlično gre v zadnjem obdobju v prvenstvu tudi Barceloni, ki je s petimi točkami zaostanka za vodilnim Atleticom Madridom Jana Oblaka trenutno na drugem mestu lestvice. Barcelona v prvenstvu ni izgubila že 15 tekem v nizu, v tem obdobju pa je zabeležila 13 zmag.

Precej slabše gre Barceloni v ligi prvakov, v kateri je na robu izpada. Prvo tekmo osmine finala na domačem igrišču proti nesojenemu novemu Messijevemu klubu je kljub njegovemu golu izgubila z 1:4.

V pokalu jo povratna tekma polfinala čaka prav ta teden, ko bo na svojem stadionu poskušala priti do preobrata proti Sevilli, potem ko je na prvi tekmi v Andaluziji izgubila z 0:2. Zanimivo, prav Sevillo je Barcelona premagala v zadnjem prvenstvenem krogu. Zmagala je z 2:0. Če bo tako tudi v sredo, bomo na stadionu Camp Nou spremljali podaljške …