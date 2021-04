Handanovićevi vse bližje naslovu, Iličićevi s petardo na drugo mesto

Za uvod v krog je Genoa Mihe Zajca, ki je obsedel na klopi za rezerve, v soboto gostila Spezio in slavila z 2:0, Parma z Jasminom Kurtićem se je pomerila s Crotonejem in izgubila s 3:4. Slovenski reprezentant je tekmo začel, igral pa je do 46. minute. Kurtiću in njegovim soigralcem iz Parme počasi zmanjkuje časa, da bi se prebili iz nevarnega območja mest, ki pomenijo izpad iz prve lige. Za varnim 17. mestom Parma zaostaja za 11 točk.

Italijansko prvenstvo, 33. krog: Sobota, 24. april:

Genoa : Spezia 2:0 (0:0)

Scamacca 63., Shomurodov 86. R.K.: Ballardini 87./Genoa

Miha Zajc je bil na klopi Genoe. Parma : Crotone 3:4 (1:3)

Hernani 29., Gervinho 49., Mihaila 54.; Magallan 14., Simy 42., 69., Ounas 45.+1

Jasmin Kurtić (Parma) je tekmo začel in igral do 46. minute. Sassuolo : Sampdoria 1:0 (0:0)

Berardi 69. Nedelja, 25. april:

Benevento : Udinese 2:4 (1:2)

Viola 34., Lapadula 83.; Molina 4., Arslan 31., Stryger Larsen 49., Braaf 73.



Fiorentina : Juventus 1:1 (1:0)

Vlahović 29./11m; Morata 46. Inter : Verona 1:0 (0:0)

Darmian 76.

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo. Cagliari : AS Roma 3:2 (1:1)

Lykogiannis 4., Marin 57., Joao Pedro 64.; Perez 27., Fazio 69.



Atalanta : Bologna 5:0 (2:0)

Malinovsky 22., Muriel 44./11m, Freuler 57., Zapata 59., Miranchuk 73.; R. K.: Schouten 49./Bologna

Josip Iličić (Atalanta) je igral od 71. minute. Ponedeljek, 26. april:

18.30 Torino – Napoli

20.45 Lazio – AC Milan