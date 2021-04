Nogometaši Interja se bodo odrekli premijam za naslov

Nogometaši milanskega Interja so se odločili, da se bodo odrekli premijam za naslov prvaka, da v času koronske krize na ta način pomagajo klubu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, ki se sklicuje na italijanske medije. Na Apeninskem polotoku ocenjujejo, da bi klub s to potezo, če bo Inter seveda sploh postal italijanski prvak, privarčeval okrog 10 milijonov evrov.

Trenutno ima Inter 79 točk in s tem pet krogov pred koncem prvenstva kar 11 točk prednosti pred Atalanto in 13 pred Juventusom, Napolijem in mestnim tekmecem AC Milanom. Zato bi se moral zgoditi pravi mali nogometni čudež, da ne bi osvojili "scudetta", prvega po sezoni 2009/10, ko jih je vodil Jose Mourinho. Kapetanski trak pri Interju nosi nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović, ki naskakuje prvo klubsko lovoriko, odkar se dokazuje v članskem nogometu. Ljubljančan bo čez tri mesec dopolnil 37 let, pogodbo z vodilnim italijanskim prvoligašem pa ima do konca sezone 2021/22.

Inter bo v soboto v 34. krogu serie A gostoval pri Crotoneju. Če bi mu šli v prid tudi nekateri rezultati tekmecev, bi si lahko matematično potrdil naslov že konec tedna.

Milanski Inter bi si lahko matematično zagotovil naslov že ta konec tedna. Foto: Reuters

Inter je lansko sezono sklenil s 100 milijoni evrov izgube, obenem pa ima klub kar nekaj težav z lastništvom, saj kitajski lastniki svoj delež v višini skoraj 69 odstotkov kluba prodajajo. Zanj zahtevajo 900 milijonov evrov. Kot možni kupec se je že pojavil britanski BC Partners, a se obe strani nista uspela uskladiti okrog cene.