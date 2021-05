Preobrat na Slovaškem? Milanič zmagal in spregovoril o govoricah.

V torek so mnogi slovaški mediji Darka Milaniča že predstavljali kot nekdanjega trenerja Slovana iz Bratislave, a je realnost povsem drugačna. Izolan še naprej vodi trofejni slovaški klub. Danes ga je popeljal do prepričljive zmage v gosteh nad Duklo (3:1), s katero je Slovan napredoval v finale pokalnega tekmovanja. Po tekmi je pred kamerami spregovoril o trenutnem statusu v klubu.

Kaj se dogaja z Darkom Milaničem? Trofejnemu slovenskemu strategu se s Slovanom nasmiha dvojna krona, po drugi strani pa so ga številni slovaški mediji že proglasili za nekdanjega trenerja Slovana, za novega (bodočega) trenerja pa napovedali povratnika, nekdanjega slovaškega selektorja Vladimirja Weissa.

Milanič vztraja v boju za dvojno krono

Klub v zadnjih 24 urah o tem ni črhnil niti besede. Dogajanje je bilo usmerjeno v današnjo pokalno tekmo, na kateri so Milaničevi varovanci navdušili s predstavo. Že na prvi polfinalni tekmi so bili boljši od Dukle s 3:0, na današnjem gostovanju v Banski Bistrici pa so zmagali s 3:1 in se prepričljivo uvrstili v finale. Na sporedu bo čez dva tedna, prizorišče sklepnega dejanja pa bo stadion Tehelne Pole v Bratislavi, kar predstavlja še dodatno prednost za Slovan.

Posnetek tekme Dukla : Slovan, zadetek Ožbolta pri 28:00:

Že v osmi minuti je Slovan popeljal v vodstvo Ezekiel Henty, nekdanji napadalec Olimpije in Gorice, ki so ga zmaji za ogromen znesek prodali v Rusijo, zadetek za 2:1 za Slovan pa je dosegel nekdanji mladi slovenski reprezentant Alen Ožbolt. Obrambno vrsto je standardno sestavljal Kenan Bajrić, tako da je Milanič podobno kot že vso sezono računal na številne znance 1. SNL.

V nedeljo lahko postane prvak

Milanič je nazadnje osvojil lovoriko v sezoni 2018/19, ko je bil z Mariborom prvak. Foto: Vid Ponikvar Tako navijači Slovana kakor tudi celotna slovaška nogometna javnost se sprašujejo, ali bo takrat Milanič sploh še trener 18-kratnega slovaškega prvaka. Po zmagi nad Duklo je Primorec gostoval pred mikrofonom televizije RTVS in pohvalil izbrance za veliko boljšo predstavo kot na zadnjem prvoligaškem gostovanju (poraz z 0:3 v Trnavi). ''Uresničili smo cilj. Bilo nam je lažje, ker smo hitro dosegli prvi zadetek. Srečni smo, da smo v finalu,'' je povedal 53-letni Izolan in dodal, da so hoteli izbranci po slabi predstavi v Trnavi dokazati, da zmorejo igrati veliko bolje.

V nedeljo se jim nasmiha 19. naslov slovaškega prvaka. Tri kroge pred koncem ima Slovan kar sedem točk prednosti pred drugouvrščenim DAC, s katerim se bo pomeril konec tedna. Milaničeva četa ima tako novo zaključno žogico za osvojitev naslova. ''Pričakujem dobro predstavo z veliko energije in kakovosti,'' si nekdanji trener Maribora želi nove uspešne predstave.

Sledilo je še vprašanje o njegovem statusu, ki je ob vseh govoricah o domnevni izgubi službe pri Slovanu še kako aktualen. Milanič je dal vedeti, da je še vedno prvi mož strokovnega vodstva. ''Govorice ste lahko slišali, a v tem trenutku, na tej tekmi, sem jaz trener Slovana,'' je dal vedeti, da bi lahko na vročem stolčku vztrajal še dolgo, vsaj tako dolgo, da bi lahko s Slovanom postal prvak, nato pa 19. maja naskakoval še pokalno lovoriko.

Vsi prvaki in pokalni zmagovalci v sezoni 2020/21:

Država Prvenstvo Pokalno tekmovanje Albanija vodi Teuta Durrës finale Vllaznia - Skenderbeu (29. maj) Anglija vodi Manchester City finale Leicester City - Chelsea (15. maj) Armenija vodi Ararat finale Alaškert - Ararat (15. maj) Avstrija vodi Red Bull Salzburg zmagovalec Red Bull Salzburg Azerbajdžan vodi Qarabag finale Sumqayit - Kesle (24. maj) Belgija vodi Club Brugge zmagovalec Genk Bolgarija vodi Ludogorec Razgrad finale Arda Kardzhali - CSKA Sofija (19. maj) Bosna in Hercegovina vodi Sarajevo finale Borac Banja Luka - Sarajevo (27. maj) Ciper vodi Omonia Nikozija finale Anorthosis - Olympiakos Nikozija (15. maj) Češka prvak Slavia Praga polfinale (5. maj) Črna gora prvak Budućnost Podgorica polfinale (5. maj) Danska vodi Midtjylland finale Sonderjiske - Randers (13. maj) Francija vodi Lille polfinale (11. maj) Grčija prvak Olympiakos Pirej finale Olympiakos Pirej - PAOK Solun (22. maj) Hrvaška vodi Dinamo Zagreb finale Dinamo Zagreb - Istra 1961 (19. maj) Italija prvak Inter finale Atalanta Bergamo - Juventus Torino (19. maj) Izrael vodi Maccabi Haifa polfinale (11. in 12. maj) Kosovo vodi Prishtina finale Dukagjini - Llapi (12. maj) Luksemburg vodi Fola Esch 1/16 finala Madžarska prvak Ferencvaroš zmagovalec Ujpest Moldavija vodi Šerif Tiraspol finale Sfintul Gheorghe - Šerif Tiraspol (30. maj) Nemčija vodi Bayern München finale RB Leipzig - Borussia Dortmund (13. maj) Nizozemska prvak Ajax Amsterdam zmagovalec Ajax Amsterdam Poljska prvak Legia Varšava zmagovalec Rakow Czestochowa Portugalska vodi Sporting Lizbona finale Braga - Benfica (23. maj) Romunija vodi CFR Cluj polfinale (12. maj) Rusija prvak Zenit St. Peterburg finale Lokomotiv Moskva - Krilja Sovetov (12. maj) Severna Irska vodi Linfield 1/8 finala (8. maj) Severna Makedonija prvak Shkëndija finale Akademija Pandev - Sileks (19. maj) Slovaška vodi Slovan Bratislava finale Žilina - Slovan Bratislava (19. maj) Slovenija vodi Olimpija Ljubljana polfinale (12. maj) Srbija prvak Crvena zvezda finale Crvena zvezda - Partizan (25. maj) Škotska prvak Glasgow Rangers polfinale (8. in 9. maj) Španija vodi Atletico Madrid zmagovalec Barcelona Švica prvak Young Boys Bern polfinale (5. maj) Turčija vodi Bešiktaš Istanbul finale Antalyaspor - Bešiktaš (18. maj) Ukrajina prvak Dinamo Kijev finale Dinamo Kijev - Zorya (13. maj) Wales vodi Connah's Quay ni potekalo

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav ter tudi nekaterih lig, ki se izvajajo v drugačnih časovnih okvirih.