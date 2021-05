Neverjetno! Milanič izgubil službo tik pred naslovom prvaka.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O tem, kako je lahko nogomet nepredvidljiv, bi lahko ogromno povedal Darko Milanič. Nekdanjega kapetana slovenske izbrane vrste, ki se je v zgodovino zapisal kot najtrofejnejši trener NK Maribor, je s Slovanom na Slovaškem od velikega uspeha, državnega naslova, ločilo le še nekaj milimetrov. Tudi to ni pomagalo, po poročanju slovaških medijev je po nedeljskem porazu v Trnavi (0:3) ostal brez službe.

Čeprav ima Slovan Bratislava ogromno prednost pred zasledovalci in mu lahko nov naslov slovaškega prvaka prepreči le še čudež, se je vodstvo kluba le tri kroge pred koncem sezone odločilo za spremembo. Televizijska postaja RTVS je tako danes sporočila šokantno novico, da Darko Milanič ni več trener Slovana.

Najboljši slovaški klub tega (še) ni potrdil, so pa šli slovaški mediji že tako daleč, da poročajo o tem, kako na vroči trenerski stolček, na katerem je dobršen del sezone sedel Izolan, že prihaja Vladimir Weiss. Nekdanji slovaški selektor, oče slovaškega nogometnega zvezdnika Vladimirja Weissa Jr., ki v tej sezoni brani barve Slovana, naj bi se tako po desetih letih vrnil na klop klubskega velikana iz Bratislave.

Slovanu iz Bratislave se v tej sezoni nasmiha dvojna slovaška krona. Darko Milanič ga je prevzel jeseni ... Foto: Reuters

V novi vlogi naj bi se predstavil že v sredo, ko bo Slovan na povratni polfinalni pokalni tekmi branil visoko prednost pred Duklo iz Banske Bistrice (3:0). To je bila tekma, ki se bo kot kaže v zgodovino vpisala tudi kot zadnja, na kateri je Milanič kot trener proslavljal zmago Slovana. Le tri dni pozneje je sledilo gostovanje v prvenstvu v Trnavi, kjer je Slovan zapravil zaključno žogico za osvojitev naslova. Prikazal je eno najslabših predstav in izgubil z 0:3, tako da so ostali šampanjci v hladilniku.

V nedeljo bi lahko postal prvak

Darko Milanič je največje trenerske uspehe dosegal v Sloveniji, ima pa tudi izkušnje z vodenjem klubov v Avstriji in Angliji. Foto: Getty Images Ker je prednost Slovana tri kroge pred koncem sezone ogromna, drugouvrščeni DAC zaostaja sedem točk, je za pričakovati, da si bo serijski slovaški prvak tudi matematično zagotovil lovoriko v nedeljo, devetega maja. Ravno na dan, ko se bosta v velikem slovenskem derbiju v Stožicah spoprijela Olimpija in Maribor. Milanič je z vijolicami večkrat osvojil naslov državnega prvaka, bil pa je tudi na odlični poti, da prvič v trenerski karieri to stori še v tujini.

Načrte mu je, tako poroča RTVS, prekrižalo klubsko vodstvo, ki se je odločilo za zamenjavo trenerja, s tem pa je tudi izostala možnost, da bi Milanič v krstni sezoni na Slovaškem z ekipo, v kateri igrata tudi slovenska legionarja Kenan Bajrić in Alen Ožbolt, osvojil ne le naslov, temveč kar dvojno slovaško krono. O kadrovskih potezah pri Slovanu odloča podpredsednik in športni direktor Ivan Kmotrik Jr.

Milanič se je Slovanu pridružil pred osmimi meseci in s klubom iz Bratislave, pri katerem je v zadnjih sezonah blestel Andraž Šporar, sklenil pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja še za dve leti.

Vsi prvaki in pokalni zmagovalci v sezoni 2020/21:

Država Prvenstvo Pokalno tekmovanje Albanija vodi Teuta Durrës finale Vllaznia - Skenderbeu (29. maj) Anglija vodi Manchester City finale Leicester City - Chelsea (15. maj) Armenija vodi Ararat finale Alaškert - Ararat (15. maj) Avstrija vodi Red Bull Salzburg zmagovalec Red Bull Salzburg Azerbajdžan vodi Qarabag finale Sumqayit - Kesle (24. maj) Belgija vodi Club Brugge zmagovalec Genk Bolgarija vodi Ludogorec Razgrad finale Arda Kardzhali - CSKA Sofija (19. maj) Bosna in Hercegovina vodi Sarajevo finale Borac Banja Luka - Sarajevo (27. maj) Ciper vodi Omonia Nikozija finale Anorthosis - Olympiakos Nikozija (15. maj) Češka prvak Slavia Praga polfinale (5. maj) Črna gora prvak Budućnost Podgorica polfinale (5. maj) Danska vodi Midtjylland finale Sonderjiske - Randers (13. maj) Francija vodi Lille polfinale (11. maj) Grčija prvak Olympiakos Pirej finale Olympiakos Pirej - PAOK Solun (22. maj) Hrvaška vodi Dinamo Zagreb finale Dinamo Zagreb - Istra 1961 (19. maj) Italija prvak Inter finale Atalanta Bergamo - Juventus Torino (19. maj) Izrael vodi Maccabi Haifa polfinale (11. in 12. maj) Kosovo vodi Prishtina finale Dukagjini - Llapi (12. maj) Luksemburg vodi Fola Esch 1/16 finala Madžarska prvak Ferencvaroš zmagovalec Ujpest Moldavija vodi Šerif Tiraspol polfinale (4. maj) Nemčija vodi Bayern München finale RB Leipzig - Borussia Dortmund (13. maj) Nizozemska prvak Ajax Amsterdam zmagovalec Ajax Amsterdam Poljska prvak Legia Varšava zmagovalec Rakow Czestochowa Portugalska vodi Sporting Lizbona finale Braga - Benfica (23. maj) Romunija vodi CFR Cluj polfinale (12. maj) Rusija prvak Zenit St. Peterburg finale Lokomotiv Moskva - Krilja Sovetov (12. maj) Severna Irska vodi Linfield 1/8 finala (8. maj) Severna Makedonija prvak Shkëndija finale Akademija Pandev - Sileks (19. maj) Slovaška vodi Slovan Bratislava polfinale (4. in 5. maj) Slovenija vodi Olimpija Ljubljana polfinale (12. maj) Srbija prvak Crvena zvezda finale Crvena zvezda - Partizan (25. maj) Škotska prvak Glasgow Rangers polfinale (8. in 9. maj) Španija vodi Atletico Madrid zmagovalec Barcelona Švica prvak Young Boys Bern polfinale (4. maj) Turčija vodi Bešiktaš Istanbul finale Antalyaspor - Bešiktaš (18. maj) Ukrajina prvak Dinamo Kijev finale Dinamo Kijev - Zorya (13. maj) Wales vodi Connah's Quay ni potekalo

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav ter tudi nekaterih lig, ki se izvajajo v drugačnih časovnih okvirih.