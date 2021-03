Darko Milanič o največji razliki med Mariborom in Slovanom, Gajserju in še čem #video

Nekdanjega dolgoletnega trofejnega trenerja Maribora čaka danes na Slovaškem veliki derbi. Njegovemu Slovanu iz Bratislave, ki brani naslov, gre imenitno. Na lestvici vodi z veliko prednostjo, pred najbližjim zasledovalcem DAC iz Dunajske Strede, s katerim se bo spoprijel danes, ima sedem točk prednosti. Ponuja se mu torej priložnost, da si prvič, odkar deluje na Slovaškem, zagotovi prednost v točkah, izraženo kar z dvomestno številko.

''Prisotna so velika pričakovanja, dejansko pa je to le ena v nizu pomembnih tekem. Prvenstvo bo po tej tekmi še dolgo, saj nato vstopamo v play-off za prvaka in nas čaka še 10 srečanj z močnimi tekmeci, bo pa seveda veliko odvisno že od te tekme. Dobro je, da imamo za seboj uspešen niz. Prepričan sem, da bomo dobro odigrali tudi prihodnja srečanja,'' je v pogovoru z Damjanom Medico zaupal Darko Milanič. O tem, kako dominanten je njegov Slovan v tej sezoni, čeprav je bilo v tej sezoni odigranih šele 21 krogov, priča tudi podatek, kako mu tretjeuvrščeni Spartak iz Trnave gleda v hrbet že z zaostankom 16 točk!

Nič novega glede na velikost kluba

Darko Milanič je zadnjič vodil NK Maribor 7. marca 2020 proti Bravu, nato pa zapustil Ljudski vrt. Le nekaj dni po njem je mariborski klub zapustil še Zlatko Zahović. Foto: Vid Ponikvar Ponudbo iz Bratislave je sprejel pred polovico leta. Zelo hitro je dobil občutek, da je prišel na pravo mesto. ''Povratne informacije igralcev, ki jih pridobivam, so že od samega začetka odlične. Lepo so nas sprejeli. Kot trener najbolje spoznaš ekipo skozi tekmovanje. Potrebuješ nekaj časa, da najdeš pravo rešitev. Mi smo jo kar hitro. Naredili smo dober niz. Kar se tiče kluba, imam zahtevno delo, a je bilo to tudi za pričakovati. Glede na velikost kluba ni to nič novega,'' je 53-letni slovenski strateg iz Bratislave potrdil, kako se na Slovaškem, kjer mu pri delu pomaga Novica Nikčević, počuti odlično.

Na klopi Maribora je skupaj preživel kar 9 let, lani septembra pa se je še tretjič podal v tujino. Pred tem je deloval v Avstriji in Angliji. ''Delo na Slovaškem se malce razlikuje od tistega pri Sturmu, kjer sem dolgo igral in pustil velik pečat kot igralec. Pri Slovanu je drugače. V klubu je ogromno tujcev. Dejansko so domači igralci v manjšini, tako da niti ne predstavlja prednosti, če bi bil trener domačin,'' zagotavlja, kako se njegovo delo ne razlikuje bistveno od tistega, kar je opravljal pri Mariboru. Ponovno dela v velikem klubu, serijskem prvaku Slovaške, kjer je pod posebnim drobnogledom.

Vseh 12 lovorik Darka Milaniča, ki jih je osvojil z NK Maribor:

Ko je izkazal vzporednice med zdajšnjim in prejšnjim klubom, Slovanom in Mariborom, je zaupal: ''Velika razlika je, da ima Slovan lastnika. To je drastična razlika. Drugače pa je entuziazem na podobno visoki ravni. Ljudje živijo za nogomet in so v dnevno zgodbo vpleteni zelo intenzivno. Tako, kot je tudi v Mariboru,'' ga navdušuje energija, ki jo je podobno kot na Štajerskem začutil tudi pri slovaškem branilcu naslova.

Komaj čaka, da bo lahko v Bratislavi končno vodil tekmo na polnem stadionu. Tudi za ceno kakšnega izmed dodatnih pritiskov, ki bi ga zaradi tega občutil. ''Tukaj je bilo dovoljeno le za kratko obdobje, da je na tekmo lahko prišlo 1000 gledalcev, drugače pa je skoraj vedno prazno. Pritiska s tribun ni, je pa delo zelo podobno. Zadovoljen sem, da je vsakodnevno prisotno toliko vneme in entuziazma,'' ne skriva zadovoljstva trener vodilnega slovaškega kluba, ki se mu tako nasmiha nova lovorika.

Vse je podrejeno naslovu prvaka

Slovan si je priigral veliko prednost pred tekmeci. Foto: Guliverimage/Getty Images V Bratislavi za zdaj piše zelo uspešno zgodbo. Na 17 tekmah je zbral kar 13 zmag in drvi proti slovaškemu naslovu prvaka. To bi bila njegova prva lovorika, ki bi jo osvojil kot trener v tujini.

''Na začetku vsake sezone si postaviš cilje. Pri Slovanu se z mojim prihodom ni spremenilo ničesar. Cilj je osvojitev naslova, temu je podrejeno vse. V klubu so želeli neke spremembe, radi bi, da igramo hitreje. Na tem vztrajajo, zato moramo tako nadaljevati. Skozi vsakdanji trening in tekme. Imamo kvaliteto. Dobro delamo in smo na dobri poti, da osvojimo državno prvenstvo,'' ga spremlja dober občutek, kar se tiče nadaljevanja sezone, od katere pričakujejo navijači Slovana le eno. Da po bridki izkušnji v Evropi, ko so po vseh težavah in zapletih zaradi okužb s Covid-19 izpadli ekspresno, ohranijo primat najboljšega slovaškega kluba.

Ima podporo šefov, Slovenci so kot Slovaki

Nekdanji trofejni trener Maribora pri vodstvu Slovana, ki ga pooseblja predsednik Ivan Kmotrik, čuti popolno podporo. Foto: Planet TV Milanič je na vprašanje, ali bi naslov Slovana predstavljal potrditev njegovega strokovnega znanja in same filozofije, odgovoril: ''Skozi vso kariero se potrjujem vsak dan. Tako je tudi tukaj. Pomemben mi je vsak dan. Pomembno mi je, da nič ne naredimo narobe, ampak vse z nogometnim smislom. Na koncu je potem človek nagrajen tako ali drugače. Od tega ne bom odstopal,'' nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste verjame, da skupaj s svojimi sodelavci, ki jih zelo spoštuje, na Slovaškem opravlja zelo dobro delo.

''Imamo podporo naših šefov. Za zdaj je vse v redu. Je pa nogomet živ organizem, hitro se spreminja, dejansko tudi skozi sezono. Želimo si čimprej ujeti pozno jesensko formo. Takrat smo bili izredni. Zdaj še nismo taki, kot bi želel, da bi bili,'' verjame, da lahko Slovan v spomladanskem delu, čeprav ima veliko prednost pred tekmeci, zaigrali še bolje, navijače pa razvaja z napadalno in odprto igro, polno dinamike.

Andraž Šporar je navduševal navijače Slovana s številnimi zadetki, s pomočjo katerih je bil tudi najboljši strelec lige. Foto: Reuters

Na stadionu Tehelne Pole, kjer je pred časom blestel slovenski reprezentant Andraž Šporar, še zdaleč ni edini Slovenec. V moštvu ima Kenana Bajrića in Alena Ožbolta, tesno sodeluje s pomočnikom Novico Nikčevićem, Žan Medved pa kot posojen napadalec Slovana igra na Poljskem. Zakaj se Slovenci tako dobro počutijo v Bratislavi?

''Verjetno zaradi tega, ker smo si podobni, čeprav v hecu ne bi smeli biti. A kot narod smo si podobni. Zelo dobro so nas sprejeli, po drugi strani pa imajo naši igralci kvaliteto, ki jo tudi potrjujejo. Andraž jo je, ko je šel dlje in iz Slovana še na bolje, Slovenci, ki so trenutno pri Slovanu, imajo pomembno vlogo. Bajro (Kenan Bajrić, op. p.) je tako ali tako stalnica. Ni le naš zelo pomemben član, ampak nekdo, ki plemeniti našo igro. Na Alenu je, da v močni konkurenci v napadu izkoristi svoje minute. Verjamem, da jih tudi bo,'' je spregovoril o slovenskih varovancih, pri tem pa ni pozabil tudi na mladega reprezentanta Medveda, ki kot posojeni nogometaš Slovana do konca sezone igra na Poljskem pri Wisli iz Krakova.

Gajser ima znanje, energijo in ambicijo

Saša Gajser je pri Mariboru vrsto let sodeloval z Darkom Milaničem. Foto: Matjaž Vertuš Priznava, da podrobno spremlja tudi dogajanje v slovenskem klubskem nogometu. Spremlja ga preko medijev, kakšnih informacij iz slačilnice, informacij z močnejšo težo, pa nima. Dobro pozna začasnega trenerja Maribora Sašo Gajserja, ki je bil vrsto let njegova desna roka. Danes bo Gajser gostoval pri Gorici in skušal nadaljevati izjemno pozitiven niz Maribora proti vrtnicam, ki so nazadnje premagale vijolice leta 2016.

''Gajser je dolgo tam. Ima znanje, energijo, ambicijo, da bi bil prvi trener. Ni moje, da govorim o tem, ali bi moral biti glavni trener Maribora, a Gajsiju želim, da bi bil v svoji karieri uspešen. Prva priložnost je v Novi Gorici. Verjamem, da je lahko uspešen tudi naprej,'' bi Milanič, če bi imel to možnost, položaj glavnega trenerja, ki ga v zadnjih dneh temeljito izbora športni direktor Marko Šuler, zaupal svojemu dolgoletnemu pomočniku.

Se lahko vmeša tudi Mura?

Če je slovaško prvenstvo že skorajda odločeno, pa je dirka za naslov slovenskega prvaka še precej negotova. ''Obeta se velik dvoboj med Mariborom in Olimpijo do konca, lahko pa se vmeša tudi Mura. Še vedno je dovolj časa, da bi se lahko,'' ne izključuje možnosti, da bi Mura pod vodstvom Anteja Šimundže, njegovega nekdanjega pomočnika pri Mariboru, zapletla položaj pri vrhu. ''Zanimivo je gledati izenačeno ligo kot je slovenska. Kljub naši lepi prednosti na Slovaškem pa ne mislim, da je tu že vse odločeno. Do konca je še veliko tekem. Ko bo najboljših šest moštev igralo v ligi za prvaka, bodo srečanja bistveno kvalitetnejša. Tekmece bo težje premagati. Zanimivo bo. V Sloveniji pa so razlike majhne. Ne bom rekel, da bodo odločale malenkosti, ampak zlasti pozitivna energija, ki jo potrebuje vsak, da vsakodnevno delo opravi s čim manj napak.''

Prejšnji teden je podrobno spremljal tudi razplet večnega derbija, ki v Ljudskem vrtu ni postregel z zmagovalcem (1:1). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Komu bi v domovini najbolj privoščil naslov? Odgovor je seveda NK Maribor, katerega je zadnjič vodil pred skoraj natanko letom dni. ''Jasno je, da držim pesti za svoj bivši klub, da bi mu na koncu uspelo,'' si želi, da bi čez dva meseca, ko bo konec sezone, proslavljal naslov Slovaške, obenem pa bi njegovo srce grelo še spoznanje, kako je Maribor končal prvoligaški maraton v Sloveniji kot prvi. Tega bi si še kako želel.

V Bratislavi mu je zelo všeč, tako da bi lahko pogodbo s klubom, ki mu poteče po koncu sezone, lahko podaljšal še za dve leti. Danes ima izvrstno priložnost, da dokaže, kaj vse predstavlja Slovan na Slovaškem. Derbi z Dacom se bo začel ob 14.30, slabi dve uri pozneje pa bi lahko branilec naslova na lestvici občudoval že prednost +10!